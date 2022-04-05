5 апреля вторник
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 83.59
eur 92.39
Тема дняСтрела крана упала на мужчину
Все новости
Все новости

В Новосибирской области от коронавируса умерли 12 пациентов — самому молодому было 36 лет

Самому старшему было 89 лет

275
9Обсудить

Поделиться

Всего в регионе зарегистрировано более <nobr class="_">252 319</nobr> случаев заражения ковидом

Всего в регионе зарегистрировано более 252 319 случаев заражения ковидом

Поделиться

В Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли 12 человек, среди которых 36-летняя женщина.

— Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 75 лет, 78 лет, 80 лет, 81 год и женщины в возрасте 36 лет, 58 лет 68 лет, 73 года, 74 года, 83 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 426 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

По данным оперштаба на утро 5 апреля, в регионе зарегистрировано 222 новых случаев заражения.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 985 пациентов, в том числе 15 детей. В отделениях реанимации находятся 148 человек. На ИВЛ — 22 пациента, — добавили в оперштабе.

Ранее мы писали о том, что в феврале 2022 года в Новосибирской области число умерших оказалось выше, чем в других регионах Сибири.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

Если вам известно, кем были погибшие, как протекала их болезнь, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенкоm.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

смертькоронавирускоронавирус в Новосибирске
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2