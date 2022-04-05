В Новосибирской области от коронавируса умерли 12 пациентов — самому молодому было 36 лет

В Новосибирской области от коронавирусной инфекции умерли 12 человек, среди которых 36-летняя женщина.
— Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 75 лет, 78 лет, 80 лет, 81 год и женщины в возрасте 36 лет, 58 лет 68 лет, 73 года, 74 года, 83 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 426 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.
По данным оперштаба на утро
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 985 пациентов, в том числе 15 детей. В отделениях реанимации находятся 148 человек. На ИВЛ — 22 пациента, — добавили в оперштабе.
Ранее мы писали о том, что в феврале 2022 года в Новосибирской области число умерших оказалось выше, чем в других регионах Сибири.
Если вам известно, кем были погибшие, как протекала их болезнь, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко —