Что сейчас происходит на стройке нового ЛДС: показываем на видео работы внутри здания

В Новосибирске продолжаются работы на новом ЛДС — рабочие уже смонтировали каркас для видеокуба и доделывают внешние сети. Сейчас на стройке трудятся более тысячи сотрудников, заявили в правительстве Новосибирской области.
— На объекте ведутся все виды работ. Хочется отметить, что не возникло каких-то системных проблем с поставкой ни оборудования, ни материалов. Большинство поставщиков после короткой паузы для переоценки ситуации возобновили отгрузки. Да, есть повышение цен, усложнение логистики. Требуется дополнительное количество дней на доставку, но тем не менее каких-то критичных проблем с обеспечением стройки нет, — объяснил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем официальном telegram-канале.
Сейчас ищут альтернативу поставщикам, которые так и не обозначили новые сроки и условия поставки. В апреле должны завершить все работы по внешним сетям — водоотведение, электрика, связь, оптоволокно и другие, благоустраивается и территория вокруг ЛДС.
Ранее стало известно, что в строящемся ЛДС на левом берегу Новосибирска планируют проводить всероссийские и межрегиональные соревнования по фигурному катанию.