Трактор раздора: из гаража СНТ исчезла техника за 2,5 миллиона — между двумя председателями разгорелся скандал

В садовом товариществе под Новосибирском разгорелись нешуточные страсти из-за экскаватора-погрузчика. В сентябре в СНТ «Иня-НАПО» прошли выборы нового председателя товарищества. После этого из гаража и исчез дорогостоящий транспорт. Новое правление обвиняет в краже смещенную с поста председательницу, она, в свою очередь, заявляет, что выборы прошли незаконно. Но где же трактор?
«Она саботирует обстановку у нас в обществе»
Владимир Трушин — действующий председатель СНТ «Иня-НАПО», свои полномочия подтвердил листом записи ЕГРЮЛ. В документе говорится, что он сменил на посту Наталью Рыбалко. Как рассказал мужчина, голосование жители провели прошлой осенью, причина — недовольство работой председательницы. Среди основных претензий к ней были завышенные тарифы на уборку снега, содержание товарищества, зарплата председательницы в 75 тысяч рублей в месяц и непрозрачные отчеты — перечисляет новый председатель.
В итоге выбрали Владимира Трушина. К тому моменту на балансе общества числились два трактора — «Беларус» и большой экскаватор-погрузчик John Deere.
— Нам никто ключи от гаража не отдавал. При вскрытии стоял только «Беларус», и то в полуразобранном состоянии. Всё снято было принародно под видео. Поехал написал заявление в полицию об угоне трактора. До сих пор ничего не известно. Она (Наталья Рыбалко) говорит: «Трактор находится в хорошем месте, я вам его не отдам». Считает, что ее незаконно не переизбрали. Но при этом она признаёт, что правление новое, но отдавать ничего не хочет. Она саботирует обстановку у нас в обществе, — убежден Владимир Трушин.
Он утверждает, что цена трактора минимум 2,5 миллиона рублей. Согласно сайту Exkavator.ru, подобные модели сейчас стоят более 3,5 миллиона в зависимости от состояния. Из-за того, что трактор исчез, в этом году товариществу пришлось нанимать постороннюю технику для очистки территории, что привело к дополнительным расходам.
При этом Владимир недоволен работой полиции — на его заявление пришел отказ в возбуждении уголовного дела.
«Нынешний председатель платит деньги участковому»
Конструктивного диалога с Натальей Рыбалко у корреспондента НГС не получилось. Во время беседы женщина объясняла, что у нее в суде несколько исков, и почти сразу перешла к обвинениям в сторону нового правления.
— Я готова выяснять ситуацию только с самого начала, а не только про трактор. Группа людей, которая требует сейчас с меня трактор, она подделала документы, сдала их в налоговую. Я написала на них в полицию за подделку документов, — объяснила Наталья Рыбалко.
Она обвинила нового председателя и в других преступлениях, которые к этой истории не имеют прямого отношения. При этом предоставлять доказательств этого не стала, лишь заверив, что обратилась в полицию и по этим фактам. Также экс-председатель пригрозила, что подаст в суд на новое правление и за клевету:
— Если коротенько: что я ничего не делаю, что я своровала денежные средства. Что они придут к власти, они такие честные и будут делать отчеты каждый месяц.
Наталья Рыбалко подтвердила, что не передавала новому правлению ключи ни от офиса правления, ни от гаража. И заявила, что провела другое собрание, где она была избрана председателем.
Во всех спорах и хитросплетениях товарищества теперь будет разбираться Новосибирский районный суд. Сейчас там рассматривается два иска женщины к СНТ «Иня-НАПО», еще одно заявление возвращено заявителю, а также есть один коллективный иск к СНТ.
Где сейчас трактор — Наталья Рыбалко не ответила, задав встречный вопрос:«А мне интересно, где бюллетени, на основании которых я этим людям должна передавать трактор?» А затем бросила трубку.
«В общем чате пишет, что трактор в надежном месте»
Юрист Сергей Егоров, который представляет сторону нового правления СНТ, уверен, что всё указывает на причастность Натальи Рыбалко к пропаже трактора.
— Я думаю, что зная о результатах проведенного собрания, не желая признавать его результаты и факт своего переизбрания теперь уже бывший председатель Наталья Рыбалко, по моему мнению, дала указание трактористу угнать из гаража товарищества принадлежащий товариществу экскаватор-погрузчик стоимостью 2,5 миллиона рублей. Данный факт не оспаривается и самим бывшим председателем товарищества, которая в общем чате товарищества доводит до сведения граждан, что трактор в надежном месте, — говорит юрист. — С юридической точки зрения ситуация яйца выеденного не стоит, всё очевидно, есть доказательства совершения преступления, свидетели, документы, но полиция всё проводит проверки, при этом фактически какие-либо проверочные мероприятия не проводятся.
Сергей Егоров убежден, что уголовное дело должно было быть возбуждено уже давно.
— Как бывший следователь могу уверенно сказать, что дело простое и его можно «отрасследовать» при желании за 1 неделю. Именно поэтому возникает очень много вопросов к работе полиции, то ли им не нужно раскрывать преступления и направлять в суд уголовные дела, то ли есть какие-то иные причины, по которым заявлением СНТ «Иня-НАПО» никто не занимается, — недоволен юрист. — Людям нужны не наказания нерадивых полицейских, а реальная помощь от полиции, отыскание похищенного имущества и наказание виновных в совершении преступления лиц.
Трактор нашла полиция. Но где же он?
В полиции подтвердили НГС, что 25 ноября в отделение
— 25 марта текущего года по материалам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления). В настоящее время материалы дела находятся на проверке о законности принятого решения в прокуратуре Новосибирского района, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Служебная проверка в отношении сотрудников полиции по факту отказа в возбуждении уголовного дела не проводилась.
Местонахождение экскаватора-погрузчика, по словам полицейских, уже установлено, но где он находится — в ответе на запрос не уточнили.
При этом 18 февраля юрист Сергей Егоров получил ответ от ГУ МВД по Новосибирской области, в котором говорится совершенно другое (документ имеется в распоряжении редакции).
«Руководством ГУ МВД по Новосибирской области направлено ходатайство на имя прокурора Новосибирского района Новосибирской области об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и возвращении материала в МО для проведения дополнительной проверки. В ходе проверки выявлены нарушения, допущенные сотрудниками отдела полиции
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