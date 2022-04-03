Трактор раздора: из гаража СНТ исчезла техника за 2,5 миллиона — между двумя председателями разгорелся скандал

В итоге выбрали Владимира Трушина. К тому моменту на балансе общества числились два трактора — «Беларус» и большой экскаватор-погрузчик John Deere.

— Нам никто ключи от гаража не отдавал. При вскрытии стоял только «Беларус», и то в полуразобранном состоянии. Всё снято было принародно под видео. Поехал написал заявление в полицию об угоне трактора. До сих пор ничего не известно. Она (Наталья Рыбалко) говорит: «Трактор находится в хорошем месте, я вам его не отдам». Считает, что ее незаконно не переизбрали. Но при этом она признаёт, что правление новое, но отдавать ничего не хочет. Она саботирует обстановку у нас в обществе, — убежден Владимир Трушин.

Он утверждает, что цена трактора минимум 2,5 миллиона рублей. Согласно сайту Exkavator.ru, подобные модели сейчас стоят более 3,5 миллиона в зависимости от состояния. Из-за того, что трактор исчез, в этом году товариществу пришлось нанимать постороннюю технику для очистки территории, что привело к дополнительным расходам.

При этом Владимир недоволен работой полиции — на его заявление пришел отказ в возбуждении уголовного дела.