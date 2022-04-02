Акцию в поддержку детей с аутизмом не дали провести перед ГПНТБ — силовики готовились к антивоенной акции

Сегодня, 2 апреля, акцию в поддержку детей с аутизмом перенесли с главного крыльца ГПНТБ в Новосибирске на задний двор. Локацию пришлось менять, так как силовики оцепили и зачистили площадь перед библиотекой, ожидая несанкционированную антивоенную акцию.

Акция в поддержку детей с аутизмом была согласована с мэрией города, утверждает организатор Елена Фролова. Она была запланирована на 2 апреля, так как это Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

— Во избежание провокаций и беспорядков нас попросили сделать это здесь. Попросил город. Формулировка была такая, что «мы очень переживаем за вас, чтобы ваша акция не была принята, как нарушающая спокойствие города», — рассказала НГС Елена Фролова, которая представилась как организатор.