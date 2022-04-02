Акцию в поддержку детей с аутизмом не дали провести перед ГПНТБ — силовики готовились к антивоенной акции

Сегодня, 2 апреля, акцию в поддержку детей с аутизмом перенесли с главного крыльца ГПНТБ в Новосибирске на задний двор. Локацию пришлось менять, так как силовики оцепили и зачистили площадь перед библиотекой, ожидая несанкционированную антивоенную акцию.
Акция в поддержку детей с аутизмом была согласована с мэрией города, утверждает организатор Елена Фролова. Она была запланирована на 2 апреля, так как это Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
— Во избежание провокаций и беспорядков нас попросили сделать это здесь. Попросил город. Формулировка была такая, что «мы очень переживаем за вас, чтобы ваша акция не была принята, как нарушающая спокойствие города», — рассказала НГС Елена Фролова, которая представилась как организатор.
На акции были зарегистрированы около 100 человек, уточнила Елена. Во время нее должны были пустить синие шарики, отпустить голубей и раздать информационные листки прохожим. Также с детьми должны были поиграть тьюторы. Волонтер АНО «Диада+1» Александра Попова рассказала корреспонденту НГС, что часть родителей, узнав о перекрытии площади, отказались ехать.
— В 3 часа на ступенях ГПНТБ запланирована и согласована с мэрией акция. Наши родители должны были сегодня там раздавать листовки о проблемах аутизма. К сожалению, из-за того, что площадь зачистили и она оказалась пуста, я не очень понимаю, как теперь со всем этим быть, кому их раздавать. Это должно было быть на ступенях ГПНТБ, а они закрыты автозаками, — рассказала Александра Попова.
Волонтер также уточнила, что некоторые родители задавали вопрос о традиционном цвете праздника.
— Дело еще в том, что традиционный цвет аутизма, который был принят давно, синий. И у родителей куча страхов и сомнений. А можем ли мы в синих традиционных шарфах прийти? Сообщество наше сейчас очень напугано, — поделилась Александра.
Несанкционированная антивоенная акция планировалась на площади перед ГПНТБ в Новосибирске на 2 апреля. В связи с этим силовики перекрыли и зачистили не только анонсированное место, но и площадь Ленина. При этом активисты за полтора часа до акции изменили место ее проведения и формат. Они попытались пройти от Дома Офицеров до площади Ленина небольшими группами. Корреспондент НГС наблюдала за задержанием минимум пяти человек.
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