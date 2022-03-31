«Дергают за ручку и уходят»: жители МЖК жалуются на подозрительных людей — полиция начала проверку

В новосибирских соцсетях начали распространять информацию о подозрительных личностях, которые ходят по подъездам в Октябрьском районе и дергают ручки. Жители предполагают, что незнакомцы хотят совершить кражу. Полиция начала проверку.

Сообщение о подозрительных личностях написали в редакцию НГС. Жительница МЖК Татьяна поделилась видео с людьми, которые заходят в подъезды, отворачивают камеры и дергают ручки.

— Видео от коллеги по работе, она проживает в этом районе В. Поталицына 11/1, скинули данное предупреждение в чат дома. Ведут себя нестандартно, перенаправляя камеры и проверяя дверные ручки квартир. Информация об обращении жителей в полицию отсутствует, — рассказала НГС Татьяна.