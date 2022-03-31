«Дергают за ручку и уходят»: жители МЖК жалуются на подозрительных людей — полиция начала проверку

В новосибирских соцсетях начали распространять информацию о подозрительных личностях, которые ходят по подъездам в Октябрьском районе и дергают ручки. Жители предполагают, что незнакомцы хотят совершить кражу. Полиция начала проверку.
Сообщение о подозрительных личностях написали в редакцию НГС. Жительница МЖК Татьяна поделилась видео с людьми, которые заходят в подъезды, отворачивают камеры и дергают ручки.
— Видео от коллеги по работе, она проживает в этом районе В. Поталицына 11/1, скинули данное предупреждение в чат дома. Ведут себя нестандартно, перенаправляя камеры и проверяя дверные ручки квартир. Информация об обращении жителей в полицию отсутствует, — рассказала НГС Татьяна.
Другая жительница Октябрьского района Ксения поделилась записями с камер наблюдения в социальных сетях.
— Прямо лично не сталкивалась с этим, но видела этих людей в своем доме. Выключали счетчик. Первоначально не придала этому значение, а потом знакомый уведомил меня, что по МЖК ходит банда: проверяют квартиры и дергают за ручки двери. Проверяют, кто живет, кто когда отсутствует. Решила выложить это все в группу, чтобы люди знали, да и самой жутко с ребенком маленьким дома. Муж военный, и всегда одни, — поделилась Ксения.
В полиции на сообщения в социальных сетях отреагировали.
— Сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало. По факту выявленной публикации в социальных сетях сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, — уточнили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В ночь на 22 ноября 2021 года в Новосибирске неустановленный водитель такси ограбил пьяного пассажира, высадил его из салона и скрылся в неизвестном направлении.