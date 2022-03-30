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В сквере за оперным театром в Новосибирске решили сделать кафе — его откроют в старом трамвае

Транспорт для нового объекта выделит мэрия

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Большую часть реконструкции завершили

Большую часть реконструкции завершили

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В сквере за оперным театром в Новосибирске собираются поставить трамвай, который уже не возит пассажиров. В нем откроют мини-кафе.

— В этом году мы установим там трамвай, который уже был снят с линии. Мы установим его на специально подготовленной площадке. И планируем там разместить кафе, — рассказала во время пресс-конференции в ТАСС Мария Смирнова, заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии.

Трамвай для благоустройства выделит Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Планы по развитию сквера появились еще в 2014 году. Там хотели сделать подземную парковку на 700 мест и ликвидировать трамвайное кольцо. Окончательный дизайн-проект утвердили в 2019 году. Работы ведут с 2020 года.

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