В сквере за оперным театром в Новосибирске решили сделать кафе — его откроют в старом трамвае

В сквере за оперным театром в Новосибирске собираются поставить трамвай, который уже не возит пассажиров. В нем откроют мини-кафе.



— В этом году мы установим там трамвай, который уже был снят с линии. Мы установим его на специально подготовленной площадке. И планируем там разместить кафе, — рассказала во время пресс-конференции в ТАСС Мария Смирнова, заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии.

Трамвай для благоустройства выделит Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.