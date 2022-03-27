Анастасия против Fix Price: айтишница ведет борьбу с известной торговой сетью — из-за угроз в полиции ей не помогли

Жительница дома по улице Ленина, 32 Анастасия Бартош ведет борьбу с магазином федеральной сети Fix Price, который находится на первом этаже этого же жилого дома. Так уж вышло, что квартира женщины расположена прямо над складским помещением магазина, и от этого у Бартош проблемы, которые не разрешаются более трех лет. Не помогают даже обращения во всевозможные инстанции. В квартире шумно от работ на складе из-за его плохой звукоизоляции, под окнами паркуются автомобили и собираются подозрительные личности, которые угрожают женщине. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в злополучной квартире и даже разыскал неуловимого владельца магазина сети Fix Price, который повел себя очень странно.
Как под квартирой Анастасии оказался шумный станок и фуры
Сложности с проживанием в своей квартире у Анастасии Бартош и ее 1
— Склад под нашей квартирой находился всегда, но такого, как стало после появления нового арендатора, еще не было. Там появился производственный станок [по прессованию тары], который заглушал всё: в квартире не было слышно ни телевизора, ни телефонных разговоров. Станок включался с периодичностью где-то в десять-тридцать минут и работал двенадцать часов в день. <…> А перед моими окнами стали производить разгрузку. Для этого снесли ограждающие элементы, которые ставила еще моя тетка, срубили часть дерева, а участок муниципальной земли под окнами приспособили под стоянку и разгрузку многотоннажных фур. Фуры могли приезжать в два часа ночи, могли приезжать в девять утра… Могли сутки стоять. Хотя никакого разрешения на это у них не было, — рассказывает женщина.
Проблема для Анастасии Бартош была еще в том, что женщина работала дома. Она известный в определенных кругах айтишник, сотрудничавшая со многими местными и мировыми компаниями: ГК «Новолит», новосибирским Экспоцентром, сетью магазинов спортивной одежды Forward, Family Spring, Forwoll Group и другими.
Шум станка женщина терпела около года, безуспешно пытаясь как-то мирно договориться с представителями владельцев магазина. Бывшая директор магазина тем более ничего не могла сделать, а лишь сочувствовала женщине.
— Мне намекнули, что я из себя ничего не представляю, а еще рассказали о перспективах физического воздействия. Потому что я представилась как простая мать с ребенком и пыталась по-хорошему со всеми договориться, — вспоминает Анастасия Бартош.
Женщина рассказывает, как сотрудники магазина, выходившие на перекур под ее окна, громко обсуждали неудобную жительницу, нарушающую работу магазина. Через какое-то время под окнами стали появляться странные личности в спортивной одежде, которые и просто кричали ей в окна оскорбления и озвучивали угрозы. Выступления маргинальных персонажей стали более осторожными после того, как женщина установила на окно камеру видеонаблюдения.
Начало войны с магазином
В наступление Анастасия Бартош пошла осенью 2019 года. Рассказывает, как однажды составила список инстанций, куда решила писать жалобы, и начала войну с магазином. В этот список вошли: Роспотребнадзор, управление МВД, ГИБДД, партия «Единая Россия», администрация Центрального округа, отдел благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска.
Из всех этих организаций по большому счету помог только Роспотребнадзор. Его специалисты произвели замер шума во время работы станка и выявили значительное превышение нормы уровня шума.
— Где-то весной 2020 года им (магазину. — Прим. ред.) было сделано предписание на предмет проведения работ по звукоизоляции по всей территории магазина, — сообщила корреспонденту НГС Анастасия Бартош.
Однако владельцы магазина, по словам женщины, звукоизоляцию не сделали, а просто убрали станок. Шум же, который слышен в квартире во время перекатывания по кафельному полу склада груженых тележек с товаром, всё равно остался. Правда, этот шум Роспотребнадзор уже замерить не может.
— Получается, и обязать сделать что-то, чтоб шум и вибрация уменьшились, тоже не может. <…> На законодательном уровне это считается нерегулярным шумовым эффектом, который Роспотребнадзор не имеет права замерять. Это мне объясняли и сразу, когда еще приходили делать замер шума станка, и позже я обращалась, — пояснила женщина.
Из других инстанций, куда писала Анастасия Бартош, приходили в основном отписки. Жилищная инспекция не нашла никаких нарушений в появившихся трещинах в стенах после перепланировки помещения под магазин. Районная администрация пояснила, что не следит за законностью стоянки и разгрузки фур у магазина. Ответы чиновников женщина предоставила в редакцию НГС.
— Я год фиксировала и писала заявления в ГИБДД: фотографии, видеосъемка, заявления на фуры… И ГИБДД пошла мне навстречу: инициировали выездную комиссию с администрацией Центрального района и отделом благоустройства мэрии, — рассказывает Бартош.
По итогу этой проверки возле дома появился знак «Пешеходная дорожка», который автоматически формирует зону, где запрещена не только какая-то разгрузка, но и стоянка автомобилей. Таким образом была побеждена парковка с разгрузкой фур, встававших вплотную к дому. Теперь фуры останавливаются вдоль дороги, а товар разгружается с помощью специальных тележек.
Осталось еще, замечает Анастасия Бартош, установить около дома ограждающие элементы, между которыми смогли бы проходить грузовые тележки, но не смогли бы заезжать легковые автомобили. Просто после победы над фурами освободившееся пространство стали занимать легковыми машинами покупатели магазина и другие люди, не обращая внимания на ограничивающий парковку дорожный знак.
Что говорят в Fix Price
Fix Price — российская сеть магазинов в формате «магазин фиксированных цен», управляющая компания ООО «Бэст Прайс». Сеть включает в себя более 4800 магазинов, работающих в более чем 1300 населенных пунктах в 79 регионах России, а также в Грузии, Казахстане, Латвии, Белоруссии, Узбекистане и Киргизии. Первый магазин открылся в декабре 2007 года. Часть магазинов в сети работает по франчайзингу. Управляющая компания «Бэст Прайс» владеет 25% в каждой компании-франчайзи. Основатели компании: Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Состояние российского бизнесмена Ломакина, директора еще и сети магазинов «Копейка», оценивается в 3,4 миллиарда долларов, состояние Хачатряна — в 3,1 миллиарда долларов. В прошлом бизнесмены владели частью сети «ЦентрОбувь» и сетью продуктовых дискаунтеров «Копейка» (Forbes, «Википедия»).
Является ли магазин Fix Price на Ленина франшизой или нет, Анастасии Бартош никто объяснить не смог. С трудом удалось выяснить, что владеет помещением некое ООО «БК». По данным системы «Контур.Фокус», учредителями этого юрлица числятся Сергей Гудак, в прошлом — председатель совета новосибирского отделения партии «Деловая Россия» и участник «Народного фронта» в Новосибирске (ему принадлежит около 52% компании) и Наталья Казак (чуть более 48%).
Корреспондент НГС дозвонился до Сергея Гудака, который сначала заметил, что слышит об этой проблеме впервые, но потом сказал, что в курсе конфликта, который, по его мнению, должен был закончиться, как только магазин убрал по требованию Роспотребнадзора прессовальный станок.
— Эта женщина ко мне не обращалась ни разу. У руководства магазина — руководство в Москве. Они снимают в аренду помещение у меня. А ООО «БК» — это собственник помещений. <…> В моем плане конфликтная ситуация решена: все предписания, которые были выписаны [Роспотребнадзором], они выполнены. Но я ничего не выполнял, потому что мне предписания никто не выписывал, — нервно пояснил журналисту Сергей Гудак.
Позднее Гудак сообщил, что юридическим лицом магазина на Ленина является ООО «Бэст Прайс Новосибирск», и передал корреспонденту НГС адрес электронной почты специалиста из московского Fix Price, с кем ведется рабочая переписка по вопросам аренды.
На журналистский запрос, отправленный на эту электронную почту, пришел ответ, в котором менеджер компании Виктория Гераськова сообщала, что все вопросы надо задавать через официальный сайт сети Fix Price. Единственный номер телефона, указанный в контактах сайта, работал в режиме автоинформатора, и трубку на том конце никто не брал. Назвать какой-то другой номер телефона или электронный адрес руководства сети магазинов Fix Price менеджер Гераськова не смогла.
Тем не менее корреспонденту НГС удалось разыскать данные и контакты учредителя ООО «Бэст Прайс Новосибирск», которое, и по словам Гудака, и по тексту полицейского протокола, является владельцем магазина Fix Price на Ленина, 32.
ООО «Бэст Прайс Новосибирск» организовано 13 марта 2014 года с регистрацией в
Андрей Морозов в телефонном разговоре с корреспондентом НГС повел себя странно. Сначала мужчина сказал, что журналист ошибся номером, и тут же повесил трубку. Потом, после повторного звонка и уточнения номера, сообщил, что вообще не понимает, о чем идет речь. Позже Морозов совсем перестал брать трубку, скидывая звонки. Однако сервис Getcontact, определяющий, как владелец телефонного номера записан у его контактов, сообщал, что номер, по которому дозванивался журналист, принадлежит именно Морозову.
Спецоперация за тишину и покой продолжается
Попытки Анастасии Бартош урегулировать вопрос с угрозами от подозрительных личностей через прокуратуру и полицию успехом не увенчались. Множество заявлений жительницы злополучной квартиры были сначала оформлены в одно дело, а потом полиция по нему вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Отказ был основан на показаниях анонимного сотрудника магазина.
— В ходе работы принято объяснение от сотрудника магазина Fix Price. <…> В объяснении указала, что каких-либо противоправных действий в отношении
Сейчас Анастасия готовит документы в суд: говорит, что будет требовать официального публичного извинения от Fix Price, организацию звукоизоляции склада и компенсацию за пошатнувшееся здоровье на фоне многолетнего стресса.
— В один прекрасный день, а я сердечник, стало плохо с сердцем, и у меня теперь, помимо синусоидной тахикардии и аритмии, парез лица. Это официально… То есть парализована часть лица — я не чувствую его. И это не исправить, и не убавить. Я год лечила лицо, которое было перекошено. Кто-то мне должен за это ответить. И потом, когда мне стало плохо с сердцем, на фоне всех остальных хронических заболеваний, которые обострились, у меня еще и кардиофиброз желудочка сердца, то есть я сижу постоянно на таблетках. <…> И все предписания врачей — чтобы были тишина и комфорт, — заметила корреспонденту НГС Анастасия Бартош.
В начале марта НГС рассказал о конфликте местных жителей девятиэтажного дома по улице Дмитрия Шамшурина, 10 с магазином «Мария-Ра», который также находится на первом этаже этого дома и также мешает жильцам постоянной разгрузкой товара. Жильцы, чтобы ограничить въезд фур к ним во двор, установили у дома шлагбаум.