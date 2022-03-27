Анастасия против Fix Price: айтишница ведет борьбу с известной торговой сетью — из-за угроз в полиции ей не помогли

Спецоперация за тишину и покой продолжается

Попытки Анастасии Бартош урегулировать вопрос с угрозами от подозрительных личностей через прокуратуру и полицию успехом не увенчались. Множество заявлений жительницы злополучной квартиры были сначала оформлены в одно дело, а потом полиция по нему вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Отказ был основан на показаниях анонимного сотрудника магазина.



— В ходе работы принято объяснение от сотрудника магазина Fix Price. <…> В объяснении указала, что каких-либо противоправных действий в отношении Бартош А. С . не совершалось и не предпринималось сделать, угроз физической расправы семье и Бартош А. С . не высказывалось, — говорится в полицейском документе. Копия отказа в возбуждении уголовного дела в распоряжении НГС имеется. В полиции на журналистский запрос за время написания материала ответить не успели.



Сейчас Анастасия готовит документы в суд: говорит, что будет требовать официального публичного извинения от Fix Price, организацию звукоизоляции склада и компенсацию за пошатнувшееся здоровье на фоне многолетнего стресса.



— В один прекрасный день, а я сердечник, стало плохо с сердцем, и у меня теперь, помимо синусоидной тахикардии и аритмии, парез лица. Это официально… То есть парализована часть лица — я не чувствую его. И это не исправить, и не убавить. Я год лечила лицо, которое было перекошено. Кто-то мне должен за это ответить. И потом, когда мне стало плохо с сердцем, на фоне всех остальных хронических заболеваний, которые обострились, у меня еще и кардиофиброз желудочка сердца, то есть я сижу постоянно на таблетках. <…> И все предписания врачей — чтобы были тишина и комфорт, — заметила корреспонденту НГС Анастасия Бартош.

