Жильцы дома в центре Новосибирска 2 года жалуются на «Марию-Ра» на первом этаже — дошло до установки шлагбаума

Жильцы девятиэтажного дома по улице Дмитрия Шамшурина, 10 в Новосибирске рассказали НГС о двухлетней борьбе с магазином сети «Мария-Ра», расположенным в их здании. Им мешает разгрузка машин с товаром у них во дворе, перекрывающая единственный проезд. Жильцы установкой шлагбаума рассчитывают решить проблему.

— Мы уж не говорим про постоянных крыс, мышей и тараканов… Но они еще перекрывают единственный въезд во двор при разгрузке товара. Мы же считаем, что это нужно делать с внешней улицы [Дмитрия] Шамшурина, а не перекрывать въезд. Бывает, восемь машин начинают с шести-семи утра. И эти грузовички стоят, а им глушиться нельзя. И как жить людям на нижних этажах? Шум, выхлопные газы… И так — активно часов до десяти утра. А потом еще в течение дня бывает такое, бывает вечером. И в это время никто заехать во двор не может — ни пожарная, ни скорая. Это единственный въезд, — рассказала Татьяна.

