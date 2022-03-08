Жильцы дома в центре Новосибирска 2 года жалуются на «Марию-Ра» на первом этаже — дошло до установки шлагбаума

Жильцы девятиэтажного дома по улице Дмитрия Шамшурина, 10 в Новосибирске рассказали НГС о двухлетней борьбе с магазином сети «Мария-Ра», расположенным в их здании. Им мешает разгрузка машин с товаром у них во дворе, перекрывающая единственный проезд. Жильцы установкой шлагбаума рассчитывают решить проблему.
— Мы уж не говорим про постоянных крыс, мышей и тараканов… Но они еще перекрывают единственный въезд во двор при разгрузке товара. Мы же считаем, что это нужно делать с внешней улицы [Дмитрия] Шамшурина, а не перекрывать въезд. Бывает, восемь машин начинают с шести-семи утра. И эти грузовички стоят, а им глушиться нельзя. И как жить людям на нижних этажах? Шум, выхлопные газы… И так — активно часов до десяти утра. А потом еще в течение дня бывает такое, бывает вечером. И в это время никто заехать во двор не может — ни пожарная, ни скорая. Это единственный въезд, — рассказала Татьяна.
Местная жительница Татьяна Устинова сообщила корреспонденту НГС, что писать в разные инстанции они начали еще на стадии открытия магазина в феврале 2020 года. Но окончательные ответы были: «Идите в суд». В итоге жильцы поставили на въезд во двор шлагбаум, который заработает
«Мария-Ра» объяснила корреспонденту НГС, что осуществляет разгрузку товара в соответствии с новыми санитарными правилами, которые допускают такую работу с любого торца жилого дома.
— Возможности перенести зону разгрузки на противоположную сторону нет, так как будут перекрываться проезжая часть и тротуар для пешеходов. <…> Как пояснили специалисты юридической службы, по имеющейся у нас информации, шлагбаум установлен незаконно, и уже есть предписание о его демонтаже. <…> Мы понимаем, что работа разных юрлиц, которые располагаются в жилом доме, может вызывать неудобства у жителей. Со своей стороны мы должны обеспечить бесперебойные поставки продукции в магазин, — прокомментировали конфликтную ситуацию в «Марии-Ра».
Конфликты между жителями жилых домов и находящимися в них различными юридическими лицами возникают постоянно. В конце февраля НГС рассказал историю противостояния жильцов одного из домов на Расточке с владельцем сауны, которая находится в подвале этого же здания.