Во время спецоперации погиб 28-летний уроженец Куйбышевского района НСО

28-летний уроженец Куйбышевского района Новосибирской области Семен Нестеренко погиб во время спецоперации. Об этом сообщили на официальном сайте администрации района.
— С прискорбием сообщаю трагическую весть. В ходе военной спецоперации на Донбассе 18 марта 2022 года героически погиб наш земляк Нестеренко Семен Андреевич. Ему было 28 лет. Выбрав делом своей жизни служение Отечеству, Семен до конца остался верным воинской присяге и Родине, показал настоящий пример стойкости, мужества и патриотизма, — опубликовано обращение главы Куйбышевского района Олега Караваева на официальном сайте администрации Куйбышевского района. — От имени всех жителей Куйбышевского района выражаю глубочайшие соболезнования родителям, всем родным, близким, друзьям Семена. Мы разделяем огромную боль невосполнимой утраты и бесконечно скорбим. Вечная память защитнику Родины Нестеренко Семену Андреевичу!
В каком звании был Семен Нестеренко в администрации не уточнили, сказав, что такой информацией пока не располагают. Точную дату прощания и месте гражданской панихиды обещали сообщить позже на сайте.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Мы ведем список погибших новосибирцев во время спецоперации на Украине.