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Под Новосибирском модернизируют Кудряшовский свинокомплекс

Объём производств обещают сохранить за счет двух других ферм свинокомплекса

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Весь процесс займет 10–12 месяцев

Весь процесс займет 10–12 месяцев

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Под Новосибирском начали ремонт первой производственной очереди на Кудряшовском свинокомплексе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Сибагро».

— Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» начал ремонт первой производственной очереди в Криводановке. Две другие очереди предприятия, расположенные в Колывани, продолжат работать в штатном режиме — это позволит сохранить объемы производства продукции на прежнем уровне, — передает слова пресс-службы ТАСС.

Директор Кудряшовского свинокомплекса Владимир Гавриленко пояснил информагентству, что модернизировать ферму в Криводановке планировали еще в 2019 году. Планы пришлось отложить, так как нужно было завершить уже начатое строительство третьей очереди предприятия в Колывани.

На ферме в Криводановке планируют отремонтировать и реконструировать все основные производственные фонды, а также провести санацию с полной заменой животных. На всех комплексах в селе уже остановили цикл осеменения — животные будут поэтапно выводиться, освобождая помещения для ремонтов и обновления оборудования. Процесс ремонта поделят на этапы — это займет около 10–12 месяцев. Рабочие места на это время обещают сохранить.

Свинокомплекс входит в агропромышленный холдинг «Сибагро» и является основным производителем свинины в Новосибирской области. На его долю приходится 93% объема производства в регионе, это 60 000 тонн свинины в год.

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