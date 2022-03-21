Под Новосибирском модернизируют Кудряшовский свинокомплекс

Под Новосибирском начали ремонт первой производственной очереди на Кудряшовском свинокомплексе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Сибагро».

— Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» начал ремонт первой производственной очереди в Криводановке. Две другие очереди предприятия, расположенные в Колывани, продолжат работать в штатном режиме — это позволит сохранить объемы производства продукции на прежнем уровне, — передает слова пресс-службы ТАСС.

Директор Кудряшовского свинокомплекса Владимир Гавриленко пояснил информагентству, что модернизировать ферму в Криводановке планировали еще в 2019 году. Планы пришлось отложить, так как нужно было завершить уже начатое строительство третьей очереди предприятия в Колывани.

