Цена посевной кампании выросла на 53% в Новосибирской области — виноваты удобрения

В Новосибирской области посевная компания станет дороже на 53%. На проведение весенне-полевых работ в регионе в этом году будет направлено 15,4 миллиарда рублей, сообщил замминистра сельского хозяйства НСО Виктор Апанасенко.
Основные расходы придутся на минеральные удобрения — 5,2 миллиарда рублей, и химические средства защиты растений — 5,3 миллиарда рублей. При этом посевные площади в регионе увеличиваются на 54 тысячи гектар.
— Рост стоимости посевной кампании связан, прежде всего, с ценами на минеральные удобрения и химии. Это пошло за счет увеличения объемов и их стоимости. К прошлому году цена на удобрения выросла от 20 до 40%. Но минеральные удобрения по особым условиям в этом году идут. Минсельхоз России, с учетом того, что производство за рубежом из-за газовых поставок было приостановлено, чтобы не оставить страну без удобрений приняло решение — ограничить вывоз всем предприятиям и заводам и создать квоту, чтобы оставить удобрение внутри страны, — объяснил замминистра.
План согласован по каждому заводу, на которых была зафиксирована стоимость удобрений.
— Не вижу проблем. Посмотрим, что по финансам. Но удобрения заводы поставят согласно срокам. По средствам защиты растений трудно предсказать. Я знаю, что крупные предприятия импортные с учетом недельных обстоятельств приостановили отгрузки. Что будет дальше — посмотрим. Часть защиты завезена, и многие с учетом снижения цен закупали их перед новым годом. Считаю, что 50% защиты уже имеется, — посчитал Виктор Апанасенко. — По запчастям на импортную технику — есть такая угроза. Но импортной техники тракторов почти 6%, зерноуборочных — 11%, кормоуборочных — 6%. Сказать, что из-за этого вопроса будет остановлена посевная кампания или в неполном объеме проведена, — я бы не сказал. Готовность сейчас уже 90%.
Он добавил, что трудно предсказать, как будет развиваться ситуация, но без продуктов область не останется.
— В прошлом году мы имели с учетом тяжелейших погодных условий валовый сбор 3 миллиона 383 тысячи тонн. А нам для внутреннего потребления необходимо 1 миллион 800 тысяч. Это имеется ввиду на семена, на фуражные цели, включая птицеводство и свинокомплексы и на хлебобулочные изделия. С учетом масличных культур мы имели для свободной торговли 1,5 миллиона тонн, — перечислил замминистра. — Еще резервный фонд — не думаю, что он сейчас необходим. Если посчитать, у нас запасы у селян еще имеются на реализацию.
При этом в регионе низкая обеспеченность овощами, выращиваемыми на открытом грунте.
— Овощами обеспечены на 30% — по «борщевому набору» (овощи, используемые для приготовления этого супа. — Прим. ред.). Если в прошлом году сельхозпредприятия овощей посадили около 800 гектар, то в этом году планируем 900 гектар. По картофелю было 2900 гектар, в этом году 3200 гектар. Есть рост цен внутри месяца и по сезону.
Вслед за продавцами бытовой техники и электроники цены скоро вынуждены будут поднять и заведения общественного питания. Рестораторы говорят, что поставщики уже повысили цены на 10–15% даже на отечественные продукты. Что же касается импорта, то его отгрузки и вовсе временно прекращены, поскольку никто не может сказать, каким обменный курс будет уже завтра. Что ждет общепит Новосибирска в ближайшем будущем — в материале НГС.