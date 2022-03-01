Цена посевной кампании выросла на 53% в Новосибирской области — виноваты удобрения

В Новосибирской области посевная компания станет дороже на 53%. На проведение весенне-полевых работ в регионе в этом году будет направлено 15,4 миллиарда рублей, сообщил замминистра сельского хозяйства НСО Виктор Апанасенко.



Основные расходы придутся на минеральные удобрения — 5,2 миллиарда рублей, и химические средства защиты растений — 5,3 миллиарда рублей. При этом посевные площади в регионе увеличиваются на 54 тысячи гектар.

— Рост стоимости посевной кампании связан, прежде всего, с ценами на минеральные удобрения и химии. Это пошло за счет увеличения объемов и их стоимости. К прошлому году цена на удобрения выросла от 20 до 40%. Но минеральные удобрения по особым условиям в этом году идут. Минсельхоз России, с учетом того, что производство за рубежом из-за газовых поставок было приостановлено, чтобы не оставить страну без удобрений приняло решение — ограничить вывоз всем предприятиям и заводам и создать квоту, чтобы оставить удобрение внутри страны, — объяснил замминистра.