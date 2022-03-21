«Превышение эпидпорога идет на 30%»: в Новосибирской области растет количество заболевших ОРВИ

Количество заболевших ОРВИ растет в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании 21 марта рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
— На высоких цифрах регистрируется заболеваемость ОРВИ. В том числе вызывает беспокойство заболеваемость ОРВИ это среди взрослого населения. В Новосибирской области в целом взрослое население превышение эпидпорога идет на 30%, — сообщил Александр Щербатов.
По данным Роспотребнадзора, коронавирус идет на спад. Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, за сутки коронавирусом заболели 294 человека. 9 пациентов скончались.
— Коронавирусная инфекция идет снижение заболеваемости, но темпы снижения у нас замедлились. Если 10 неделя по сравнению с 9 было более 8 тысяч случаев за неделю, то 11 неделя у нас снижение идет на 5 тысяч. Вызывает определенную тревогу снижение темпов прироста, — уточнил Щербатов.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ношение масок в регионе могут сделать рекомендательным.