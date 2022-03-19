В Новосибирске идут поиски молодого мужчины — он ушел из приемного покоя больницы и не вернулся домой

В Новосибирске ведутся поиски
— Человек нуждается в специализированной медицинской помощи. На момент пропажи он находился в приемной медицинского учреждения, куда приехал для консультации с врачом и возможной госпитализации. В какой-то момент времени он вышел и не вернулся. Дома он тоже не появился, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Первые сутки родственники искали мужчину самостоятельно, им даже удалось выяснить, что на следующий день ему даже вызвали скорую помощь. Однако не был госпитализирован, а с места, где оказывалась консультация фельдшера, он ушел в неизвестном направлении.
— Какого-то конкретного места, где его можно поискать, дойти ногами, нет. Поэтому у нас работает информирование на полную катушку. Возможно, кто-то подскажет, где и когда его видели, — добавила она.
По ее словам, в настоящее время мужчины нет ни в одном из городских медучреждений.
На этой неделе в Новосибирской области пропал