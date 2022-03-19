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В Новосибирске идут поиски молодого мужчины — он ушел из приемного покоя больницы и не вернулся домой

Пропавшему новосибирцу 29 лет, он может быть дезориентирован

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<nobr class="_">29-летний</nobr> мужчина нуждается в медицинской помощи

29-летний мужчина нуждается в медицинской помощи

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В Новосибирске ведутся поиски 29-летнего Андрея Матвеева. Как сообщает «ЛизаАлерт», мужчина пропал 18 марта и в настоящее время не появился дома.

— Человек нуждается в специализированной медицинской помощи. На момент пропажи он находился в приемной медицинского учреждения, куда приехал для консультации с врачом и возможной госпитализации. В какой-то момент времени он вышел и не вернулся. Дома он тоже не появился, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Первые сутки родственники искали мужчину самостоятельно, им даже удалось выяснить, что на следующий день ему даже вызвали скорую помощь. Однако не был госпитализирован, а с места, где оказывалась консультация фельдшера, он ушел в неизвестном направлении.

Известно, что Андрею Матвееву была вызвана скорая помощь

Известно, что Андрею Матвееву была вызвана скорая помощь

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— Какого-то конкретного места, где его можно поискать, дойти ногами, нет. Поэтому у нас работает информирование на полную катушку. Возможно, кто-то подскажет, где и когда его видели, — добавила она.

По ее словам, в настоящее время мужчины нет ни в одном из городских медучреждений.

На этой неделе в Новосибирской области пропал 48-летний Евгений Бабурин. Он проживает в рабочем поселке Сузун, куда переехал не так давно. Родных у мужчины нет, а о пропаже заявили знакомые.

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