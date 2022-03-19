В Новосибирске идут поиски молодого мужчины — он ушел из приемного покоя больницы и не вернулся домой

В Новосибирске ведутся поиски 29-летнего Андрея Матвеева. Как сообщает «ЛизаАлерт», мужчина пропал 18 марта и в настоящее время не появился дома.



— Человек нуждается в специализированной медицинской помощи. На момент пропажи он находился в приемной медицинского учреждения, куда приехал для консультации с врачом и возможной госпитализации. В какой-то момент времени он вышел и не вернулся. Дома он тоже не появился, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.