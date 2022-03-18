В Новосибирске скончался топ-менеджер завода «Экран» Павел Бобошик

В Новосибирске 16 марта на 59-м году ушел из жизни председатель Совета директоров ООО «Сибирское стекло» Павел Бобошик. Два года он боролся с тяжелым заболеванием, сообщает пресс-служба РАТМ Холдинг.

На сайте Холдинга рассказали историю успеха бизнесмена:

— В начале 90-х, взяв у отца взаймы 30 тыс. крон, Павел создал и возглавил компанию SAHM s.r.o., которая впоследствии стала крупнейшим производителем стеклотары в Центральной и Восточной Европе. Получив неофициальный титул «стекольный король Чехии», лучший в своем деле, он помог стать лучшим стеклотарному предприятию в Сибири, поскольку увидел в нем колоссальный потенциал. И этот потенциал реализован во многом благодаря неиссякаемой энергии Павла Бобошика.