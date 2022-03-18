В Новосибирске скончался топ-менеджер завода «Экран» Павел Бобошик

В Новосибирске 16 марта на 59-м году ушел из жизни председатель Совета директоров ООО «Сибирское стекло» Павел Бобошик. Два года он боролся с тяжелым заболеванием, сообщает пресс-служба РАТМ Холдинг.
На сайте Холдинга рассказали историю успеха бизнесмена:
— В начале 90-х, взяв у отца взаймы 30 тыс. крон, Павел создал и возглавил компанию SAHM s.r.o., которая впоследствии стала крупнейшим производителем стеклотары в Центральной и Восточной Европе. Получив неофициальный титул «стекольный король Чехии», лучший в своем деле, он помог стать лучшим стеклотарному предприятию в Сибири, поскольку увидел в нем колоссальный потенциал. И этот потенциал реализован во многом благодаря неиссякаемой энергии Павла Бобошика.
С РАТМ Холдингом Павел начал сотрудничать в 2012 году — руководил АО «Завод "Экран"» и ООО «Сибирское стекло», а в 2021 году занял пост председателя cовета директоров «Сибстекла».
— Его уникальные личные качества, бесценный опыт и профессионализм позволили компании укрепить позиции на рынке и отношения с партнерами. Он никогда не боялся выйти за пределы того, что освоил в совершенстве, и вдохновлял людей на достижение целей, поддерживая их в развитии возможностей, — добавили в пресс-службе компании.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким и коллегам Павла Бобошика.
Завод «Экран» начал работать в 1954 году — выпускать электронно-оптические приборы для радиолокации и телевидения. В середине 90-х годов, сохранив направление электронно-оптического приборостроения (сегодня его развивает АО «Экран-оптические системы»), на «Экране» стали производить стеклотару. В декабре 2016 года на территории АО «Завод "Экран"» создан индустриальный парк «Экран». Большая часть территории промплощадки, зданий и сооружений в периметре принадлежат АО «Завод "Экран"», поэтому предприятие является управляющей компании промпарка. По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Завод "Экран"» за 2020 года составила 1 миллиард рублей. Стекольное производство сосредоточено на ООО «Сибирское стекло» и ООО «Новое стекло».
В Новосибирске 15 марта умер известный профессор, доктор философских наук Валентин Карпович. Ему было 74 года.