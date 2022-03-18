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«Не содержат секретной информации»: в РЖД объяснили, откуда на Дуси Ковальчук появились их документы

Их убрали вчера днем

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Бумаги лежали вдоль проезжей части

Бумаги лежали вдоль проезжей части

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Документы РЖД, которые вчера обнаружили вдоль проезжей части на Дуси Ковальчук и Владимировской, были архивными. В них не содержалось секретной информации. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

— При движении по маршруту ул. Бурлинский переезд, 1 — ул. Владимировская, 11 из бортовой «Газели» с брезентовым тентом, перевозившей архивные документы, выпала одна из коробок, — рассказали в РЖД.

Документы не содержат секретной информации, их планируют утилизировать. К 15 часам 17 марта их убрали с дороги, отметили железнодорожники.

Документы РЖД вдоль Дуси Ковальчук и Владимировской заметили вчера, 17 марта. Среди бумаг были приказы на командировки, акты по авансовым платежам и ведомости. На фотографиях, которые предоставил очевидец, можно рассмотреть один из посадочных купонов.

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