«Не содержат секретной информации»: в РЖД объяснили, откуда на Дуси Ковальчук появились их документы

Документы РЖД, которые вчера обнаружили вдоль проезжей части на Дуси Ковальчук и Владимировской, были архивными. В них не содержалось секретной информации. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
— При движении по маршруту ул. Бурлинский переезд, 1 — ул. Владимировская, 11 из бортовой «Газели» с брезентовым тентом, перевозившей архивные документы, выпала одна из коробок, — рассказали в РЖД.
Документы не содержат секретной информации, их планируют утилизировать. К 15 часам
Документы РЖД вдоль Дуси Ковальчук и Владимировской заметили вчера,