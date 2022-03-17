«Беспрецедентные меры»: в Министерстве строительства НСО рассказали, что будет со стройками и рабочими местами

— Для частных застройщиков жилья планируется комплекс мер, поддерживающих их на плаву, которые позволят им завершить начатые объекты и продолжить развитие новых проектов, — добавил он.

Накануне Владимир Путин заявил, что в РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.