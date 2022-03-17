«Беспрецедентные меры»: в Министерстве строительства НСО рассказали, что будет со стройками и рабочими местами

Исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков прокомментировал ситуацию в строительной отрасли региона. Видео с его комментарием опубликовали в официальном телеграм-канале областного правительства «Новосибирь».
По словам Алексея Колмакова, сейчас Правительство РФ принимает «беспрецедентные меры по выходу из сложившейся ситуации и восстановлению работоспособности строительной отрасли». Он упомянул, что за последние две недели были приняты два антикризисных пакета, а сейчас готовится третий.
— Основное внимание уделяется теме банковского финансирования. Поскольку ставка рефинансирования 20% очень высокая. Фактически она приостанавливает работоспособность строительной отрасли. Поэтому государство принимает неотложные меры по сохранению тех ставок, которые были бы реальны для работы строительных компаний. Кроме того, вчера президент РФ подтвердил, что все государственные стройки по нацпроектам сохраняются — будут все завершены, — пояснил исполняющий обязанности министра строительства НСО.
Подобная схема, согласно ему, поможет сохранить рабочие места на предприятиях, работающих по госконтрактам, и сохранить потенциал строительной отрасли.
— Для частных застройщиков жилья планируется комплекс мер, поддерживающих их на плаву, которые позволят им завершить начатые объекты и продолжить развитие новых проектов, — добавил он.
Накануне Владимир Путин заявил, что в РФ будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.