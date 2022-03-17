Пункты приема вещей и продуктов для жителей Донбасса открыли в «Сан-Сити» и «Континенте»

Российский Красный Крест совместно с правительством Новосибирской области открыли пункты приема гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Размещаться они будут в «Сан-Сити» на площади Маркса и в «Континенте» на Гусинобродском шоссе, 20. Работать — с 12:00 до 20:00.

— Просим наших земляков, которые хотят помочь беженцам и пострадавшим, приносить вещи, предметы личной гигиены, длительного хранения. Всё, что может пригодиться людям в сложной ситуации, — отметил министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров. — Надеюсь, что мы — русские люди, сибиряки — со всей широтой души и от всего сердца сделаем это и поможем нашим братьям, людям, которые находятся в непростой ситуации.