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Пункты приема вещей и продуктов для жителей Донбасса открыли в «Сан-Сити» и «Континенте»

Они будут работать ежедневно с 12:00 до 20:00

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Собирает помощь российский Красный Крест

Собирает помощь российский Красный Крест

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Российский Красный Крест совместно с правительством Новосибирской области открыли пункты приема гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Размещаться они будут в «Сан-Сити» на площади Маркса и в «Континенте» на Гусинобродском шоссе, 20. Работать — с 12:00 до 20:00.

— Просим наших земляков, которые хотят помочь беженцам и пострадавшим, приносить вещи, предметы личной гигиены, длительного хранения. Всё, что может пригодиться людям в сложной ситуации, — отметил министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров. — Надеюсь, что мы — русские люди, сибиряки — со всей широтой души и от всего сердца сделаем это и поможем нашим братьям, людям, которые находятся в непростой ситуации.

Планируется также в других торговых центрах частично перепрофилировать пункты вакцинации от коронавируса в пункты приема гуманитарной помощи.

— Торговые центры — это трафик. Есть посетители, которые покупают что-то здесь и оставляют их в пунктах. И это правильное решение, совместное с бизнесом, — подчеркнул министр.

Размещаться пункты будут в ТРЦ «Сан-Сити» и в ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе, 20

Размещаться пункты будут в ТРЦ «Сан-Сити» и в ТЦ «Континент» на Гусинобродском шоссе, 20

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Режим работы — ежедневно с 12:00 до 20:00

Режим работы — ежедневно с 12:00 до 20:00

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Также для гуманитарной помощи нужны предметы личной гигиены

Также для гуманитарной помощи нужны предметы личной гигиены

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Из продуктов нужны те, что могут долго храниться

Из продуктов нужны те, что могут долго храниться

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Например, макароны, крупы и т. д.

Например, макароны, крупы и т. д.

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Помощь для людей сейчас актуальна

Помощь для людей сейчас актуальна

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