Анатолий Локоть назвал сферы Новосибирска, за которыми будут внимательно следить в условиях санкций

Сегодня, 17 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал основные сферы, которым власти уделяют особое внимание во время санкций.
— Мы сегодня живем и работаем в особых условиях беспрецедентного экономического давления на Российскую Федерацию, санкционного давления. Давление на Россию и мы ощущаем в Новосибирске. Сегодня предпринимаем превентивные действия, чтобы обеспечить устойчивую работу, не допустить сворачивания наших программ, не допустить замедления развития Новосибирска. Какие задачи я ставлю перед мэрией: обеспечение бесперебойной работы городского хозяйства. Надо внимательно следить. Если в экономически мирное время сбои всегда болезненны, то в период такого жестокого давления, конечно, в этом случае этому придается особое значение, — заявил глава города во время пресс-конференции.
Власти также собираются оказывать поддержку строительной отрасли, в которой задействованы много предприятий и сотрудников. Город будет контролировать систему образования и науки, обеспечивать стабильную работу «Новосибирской аптечной сети», контролировать рынок труда, следить за ценами на продукты. Также мэр поставил задачу обеспечить устойчивость городского бюджета.
Накануне стало известно, что мэрия подсчитала, на сколько выросли цены на продукты в Новосибирске. На некоторые из них рост составил выше 10%.