Анатолий Локоть назвал сферы Новосибирска, за которыми будут внимательно следить в условиях санкций

Власти также собираются оказывать поддержку строительной отрасли, в которой задействованы много предприятий и сотрудников. Город будет контролировать систему образования и науки, обеспечивать стабильную работу «Новосибирской аптечной сети», контролировать рынок труда, следить за ценами на продукты. Также мэр поставил задачу обеспечить устойчивость городского бюджета.

Накануне стало известно, что мэрия подсчитала, на сколько выросли цены на продукты в Новосибирске. На некоторые из них рост составил выше 10%.