16 марта среда
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 111.48
eur 122.45
СрочноАндрей Травников отвечает на вопросы. Онлайн
Фото пользователя

Евгений Павлов

Юрист в сфере медицинского права и охраны труда
Фото пользователя

Евгений Павлов

Юрист в сфере медицинского права и охраны труда
Все новости
Все новости

Жалуйтесь на каждую царапину: в силу вступила новая статья ТК — теперь нужно вести учет микротравм (иначе штраф)

Новосибирский юрист объяснил, что делать работодателям и работникам

530
Обсудить

Поделиться

Теперь нужно сообщать о каждом синяке и ссадине, если вы получили их на рабочем месте

Теперь нужно сообщать о каждом синяке и ссадине, если вы получили их на рабочем месте

Поделиться

С 1 марта за всеми непростыми событиями в мире незаметно для многих вступили в силу важные изменения в Трудовом кодексе страны. Теперь работники обязаны сообщать о полученных на рабочем месте синяках, ссадинах и даже царапинах, а работодатели должны такие микротравмы фиксировать. Если, конечно, не хотят платить огромные штрафы. Юрист по охране труда Евгений Павлов разобрал новый закон и объяснил, как фиксировать микротравмы на работе, зачем это нужно делать и какие штрафы грозят тем, кто не будет вести их учет.

Что за нововведение

С 1 марта 2022 года все работодатели без исключения обязаны вести учет микротравм, полученных его работниками и составлять по ним справки установленной формы. Эти мероприятия регламентированы новой статьей 226 Трудового кодекса РФ, которая вступила в силу с вышеуказанной даты.

Целью учета таких микротравм является предупреждение в получении работниками более серьезных травм и увечий на работе. При этом работодатель теперь обязан сработать на опережение. Ему необходимо не только расследовать данный случай, но разработать у себя по этому поводу специальные мероприятия.

Работник же обязан немедленно сообщить о полученной микротравме своему непосредственному руководителю (либо ответственному лицу в своей организации), попросить об оказании ему первой помощи и при необходимости о доставке его в медицинское учреждение (ст. 228 ТК РФ).

Если полученная травма не привела к нетрудоспособности работника, то она будет считаться микротравмой. В остальных случаях, согласно ст. 227 ТК РФ, травма должна быть расследована работодателем как производственная.

Что относится к микротравмам?


Микротравма — это поверхностное нарушение целостности кожных покровов или слизистых, при котором освобождение от работы не оформляется.

К микротравмам относятся ссадины, царапины, синяки, небольшие ушибы, поверхностные раны и т. д.

Какой документ определяет порядок расследования микротравм?


Сегодня такой порядок расследования регламентируется приказом Минтруда России «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников» № 632н от 15.09.2021 г.

При этом узаконить его применение в своей организации вправе любой работодатель, достаточно включить этот приказ в свой перечень нормативно-правовых документов по охране труда.

Краткий алгоритм действий при получении микротравмы


1. Пострадавший сообщает своему непосредственному руководителю, что получил микротравму.

2. Непосредственный руководитель пострадавшего ставит в известность уполномоченное лицо в организации на расследование таких случаев и организовывает пострадавшему работнику первую помощь, а при необходимости его доставку в ближайшее медучреждение.

3. Если в медучреждении будет установлена утрата трудоспособности хотя бы на один день, речь пойдет уже о несчастном случае на производстве.

4. Если работник остается трудоспособен, то в течение суток, работодателю необходимо рассмотреть обстоятельства и причины получения микротравмы. Для этого уполномоченный сотрудник работодателя запрашивает у пострадавшего объяснительную записку и осматривает место происшествия.

5. При этом пострадавший работник имеет право лично или через своих законных представителей участвовать в рассмотрении причин и обстоятельств микротравмы.

6. Уполномоченное лицо в организации вместе с руководителем подразделения, в котором произошла микротравма, составляет справку, в которой указывает причины случившегося и способы их устранить.

По сути, справка — это и есть акт расследования микротравмы.

Рекомендации работодателю:

— издать локальный нормативный акт (приказ, положение и т. д.) о том, как будет осуществляться учет микротравм;

— ознакомить должностных лиц (руководителей подразделений, бригадиров и т. д.) с этим актом под роспись;

— ознакомить работников о том, как им надо действовать, если произошла микротравма;

— обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к образцу справки;

— в случае если микроповреждение получено — собирать комиссию, организовывать рассмотрение обстоятельств и оформлять справку;

— зарегистрировать случившееся в журнале;

— организовать хранение как справок, так и журнала учета микроповреждений. По рекомендации Минтруда хранить нужно не менее года.

Рекомендации работнику:

— не скрывать от работодателя получение микротравмы на рабочем месте;

— помогать работодателю в выявлении опасностей на рабочем месте, тем самым, исключив получение более серьезных травм в будущем.

Что будет работодателю, если он не будет фиксировать микротравмы?


Сейчас в КоАП РФ отдельной статьи по этому поводу нет, но это не значит, что наказания за это не будет. Есть общая статья за нарушения требований по охране труда, которая включает в себя в том числе и сокрытие таких случаев, как микротравма.

КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двух до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей.

Если работодатель отказывается оформить микротравму, то работник вправе подать свое объяснение через секретаря и входящий регистрационный номер с отметкой о принятии на копии своей объяснительной с просьбой учесть и расследовать этот случай.

Так, он зафиксирует факт получения микротравмы и в будущем, если с ним произойдет (в этой связи) несчастный случай с более серьезными последствиями, то отвечать работодателю придется уже не только в рамках административной ответственности, но, возможно, и уголовной.

Плюс полученная микротравма может в любой момент усугубить состояние здоровья работника, где ему потребуется освобождение от работы. Тогда проблем точно не избежать.

При этом работодателям нужно помнить, что сокрытие любого подобного случая является отягчающим обстоятельством и трактуется судом (при привлечении к ответственности) не в пользу привлекаемого лица.

И еще, не расследуя микротравму, работодатель подвергает себя рискам со стороны пострадавшего сотрудника, так как последний всегда может держать это как свой «козырь» и при увольнении или при любом споре с работодателем использовать против него.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

новый законохрана труда
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter