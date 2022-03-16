Жалуйтесь на каждую царапину: в силу вступила новая статья ТК — теперь нужно вести учет микротравм (иначе штраф)

Что за нововведение

С 1 марта 2022 года все работодатели без исключения обязаны вести учет микротравм, полученных его работниками и составлять по ним справки установленной формы. Эти мероприятия регламентированы новой статьей 226 Трудового кодекса РФ, которая вступила в силу с вышеуказанной даты.

Целью учета таких микротравм является предупреждение в получении работниками более серьезных травм и увечий на работе. При этом работодатель теперь обязан сработать на опережение. Ему необходимо не только расследовать данный случай, но разработать у себя по этому поводу специальные мероприятия.

Работник же обязан немедленно сообщить о полученной микротравме своему непосредственному руководителю (либо ответственному лицу в своей организации), попросить об оказании ему первой помощи и при необходимости о доставке его в медицинское учреждение ( ст. 228 ТК РФ).

