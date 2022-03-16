Жалуйтесь на каждую царапину: в силу вступила новая статья ТК — теперь нужно вести учет микротравм (иначе штраф)

С 1 марта за всеми непростыми событиями в мире незаметно для многих вступили в силу важные изменения в Трудовом кодексе страны. Теперь работники обязаны сообщать о полученных на рабочем месте синяках, ссадинах и даже царапинах, а работодатели должны такие микротравмы фиксировать. Если, конечно, не хотят платить огромные штрафы. Юрист по охране труда Евгений Павлов разобрал новый закон и объяснил, как фиксировать микротравмы на работе, зачем это нужно делать и какие штрафы грозят тем, кто не будет вести их учет.
Что за нововведение
С 1 марта 2022 года все работодатели без исключения обязаны вести учет микротравм, полученных его работниками и составлять по ним справки установленной формы. Эти мероприятия регламентированы новой статьей 226 Трудового кодекса РФ, которая вступила в силу с вышеуказанной даты.
Целью учета таких микротравм является предупреждение в получении работниками более серьезных травм и увечий на работе. При этом работодатель теперь обязан сработать на опережение. Ему необходимо не только расследовать данный случай, но разработать у себя по этому поводу специальные мероприятия.
Работник же обязан немедленно сообщить о полученной микротравме своему непосредственному руководителю (либо ответственному лицу в своей организации), попросить об оказании ему первой помощи и при необходимости о доставке его в медицинское учреждение (
Если полученная травма не привела к нетрудоспособности работника, то она будет считаться микротравмой. В остальных случаях, согласно
Что относится к микротравмам?
Микротравма — это поверхностное нарушение целостности кожных покровов или слизистых, при котором освобождение от работы не оформляется.
К микротравмам относятся ссадины, царапины, синяки, небольшие ушибы, поверхностные раны
Какой документ определяет порядок расследования микротравм?
Сегодня такой порядок расследования регламентируется приказом Минтруда России «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников»
При этом узаконить его применение в своей организации вправе любой работодатель, достаточно включить этот приказ в свой перечень нормативно-правовых документов по охране труда.
Краткий алгоритм действий при получении микротравмы
1. Пострадавший сообщает своему непосредственному руководителю, что получил микротравму.
2. Непосредственный руководитель пострадавшего ставит в известность уполномоченное лицо в организации на расследование таких случаев и организовывает пострадавшему работнику первую помощь, а при необходимости его доставку в ближайшее медучреждение.
3. Если в медучреждении будет установлена утрата трудоспособности хотя бы на один день, речь пойдет уже о несчастном случае на производстве.
4. Если работник остается трудоспособен, то в течение суток, работодателю необходимо рассмотреть обстоятельства и причины получения микротравмы. Для этого уполномоченный сотрудник работодателя запрашивает у пострадавшего объяснительную записку и осматривает место происшествия.
5. При этом пострадавший работник имеет право лично или через своих законных представителей участвовать в рассмотрении причин и обстоятельств микротравмы.
6. Уполномоченное лицо в организации вместе с руководителем подразделения, в котором произошла микротравма, составляет справку, в которой указывает причины случившегося и способы их устранить.
По сути, справка — это и есть акт расследования микротравмы.
Рекомендации работодателю:
— издать локальный нормативный акт (приказ, положение
— ознакомить должностных лиц (руководителей подразделений, бригадиров
— ознакомить работников о том, как им надо действовать, если произошла микротравма;
— обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к образцу справки;
— в случае если микроповреждение получено — собирать комиссию, организовывать рассмотрение обстоятельств и оформлять справку;
— зарегистрировать случившееся в журнале;
— организовать хранение как справок, так и журнала учета микроповреждений. По рекомендации Минтруда хранить нужно не менее года.
Рекомендации работнику:
— не скрывать от работодателя получение микротравмы на рабочем месте;
— помогать работодателю в выявлении опасностей на рабочем месте, тем самым, исключив получение более серьезных травм в будущем.
Что будет работодателю, если он не будет фиксировать микротравмы?
Сейчас в КоАП РФ отдельной статьи по этому поводу нет, но это не значит, что наказания за это не будет. Есть общая статья за нарушения требований по охране труда, которая включает в себя в том числе и сокрытие таких случаев, как микротравма.
КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации.
Нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двух до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей.
Если работодатель отказывается оформить микротравму, то работник вправе подать свое объяснение через секретаря и входящий регистрационный номер с отметкой о принятии на копии своей объяснительной с просьбой учесть и расследовать этот случай.
Так, он зафиксирует факт получения микротравмы и в будущем, если с ним произойдет (в этой связи) несчастный случай с более серьезными последствиями, то отвечать работодателю придется уже не только в рамках административной ответственности, но, возможно, и уголовной.
Плюс полученная микротравма может в любой момент усугубить состояние здоровья работника, где ему потребуется освобождение от работы. Тогда проблем точно не избежать.
При этом работодателям нужно помнить, что сокрытие любого подобного случая является отягчающим обстоятельством и трактуется судом (при привлечении к ответственности) не в пользу привлекаемого лица.
И еще, не расследуя микротравму, работодатель подвергает себя рискам со стороны пострадавшего сотрудника, так как последний всегда может держать это как свой «козырь» и при увольнении или при любом споре с работодателем использовать против него.
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