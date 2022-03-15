Андрей Травников ждет новых возможностей для НСО благодаря переориентации экономики на Азию

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 15 марта на заседании президиума Совета муниципальных образований НСО заявил, что регион поможет восстановить пострадавшую украинскую экономику после того, как проблемы будут решены. Сейчас, по его словам, задача властей — преодолеть влияние санкций на жизнь новосибирцев и поддержать руководство РФ.
— Ситуация сегодня непростая, мы видим проблемы, но все они будут успешно решены. Когда всё завершится, мы своих не бросим и поможем восстановить пострадавшую украинскую экономику и всю инфраструктуру. Сегодня президенту России Владимиру Путину требуется наша поддержка. Наши враги хорошо знают историю и прекрасно понимают, что военной силой извне Россию победить невозможно — можно только «разодрать» ее изнутри. Поэтому, коллеги, просьба осознать и донести до всех, что наш с вами фронт — здесь. Россия всегда держалась на регионах, в том числе на сибирских — и в этот раз мы должны обеспечить защиту нашей страны, — заявил Андрей Травников.
Губернатор также оценил влияние санкций на жителей региона.
— Мы не идеалисты, а потому понимаем, что беспрецедентные санкции негативно повлияют на нашу с вами жизнь. Задача — преодолеть их с минимальными последствиями и максимально быстро вернуться к нашим планам по развитию. У Новосибирской области после того, как мы всё это переживем, появятся дополнительные возможности, потому что однозначно экономический крен с Запада перейдет на восточное направление. Основными нашими партнерами будут страны Центральной и Средней Азии, Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, и благодаря географическому положению у Новосибирской области появляются новые возможности развития. Но это — стратегические решения, — передали слова губернатора в пресс-службе правительства Новосибирской области.
По информации пресс-службы, правительство Новосибирской области в приоритетном порядке собирается заняться стабилизацией цен на потребительском рынке и на рынке стройматериалов, обеспечением посевной кампании 2022 года техникой, минеральными удобрениями и всем необходимым, выполнением плана посевной в полном объёме; обеспечением работы предприятий, работой с экспортерами и крупными промышленными предприятиями, зависящими от импортных комплектующих, тактической работой с бюджетными инвестициями и частными крупными инвестпроектами.
— Очевидно, что в сложившейся ситуации пострадают бюджеты всех уровней — от федерального до муниципального. В этой ситуации нам потребуется бюджетный маневр. Задача — по максимуму завершить то, что уже сегодня в заделе, а то, что пока не начато, не отторговано — пока поставить на паузу, как это было в пандемийном 2020 году. Мы заморозили расходование лимитов. Паниковать в сегодняшней ситуации нельзя — это будет вода на мельницу наших врагов. Мы должны обеспечить уверенность нашей страны через уверенность жителей Новосибирской области, — подчеркнул Андрей Травников.
Ранее Андрей Травников заявлял, что санкции США и ЕС не скажутся на реализации госпрограмм в НСО.