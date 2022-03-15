Андрей Травников ждет новых возможностей для НСО благодаря переориентации экономики на Азию

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 15 марта на заседании президиума Совета муниципальных образований НСО заявил, что регион поможет восстановить пострадавшую украинскую экономику после того, как проблемы будут решены. Сейчас, по его словам, задача властей — преодолеть влияние санкций на жизнь новосибирцев и поддержать руководство РФ.

— Ситуация сегодня непростая, мы видим проблемы, но все они будут успешно решены. Когда всё завершится, мы своих не бросим и поможем восстановить пострадавшую украинскую экономику и всю инфраструктуру. Сегодня президенту России Владимиру Путину требуется наша поддержка. Наши враги хорошо знают историю и прекрасно понимают, что военной силой извне Россию победить невозможно — можно только «разодрать» ее изнутри. Поэтому, коллеги, просьба осознать и донести до всех, что наш с вами фронт — здесь. Россия всегда держалась на регионах, в том числе на сибирских — и в этот раз мы должны обеспечить защиту нашей страны, — заявил Андрей Травников.