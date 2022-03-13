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Новосибирская полиграфическая студия отказалась печатать агитматериалы и политические высказывания

Студия выпустила постановления

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Популярная полиграфическая студия UniverPrint в Академгородке Новосибирска повесили на стену постановление об отказе печатать агитационные лозунги, политические высказывания, политический контекст. Постановление появилось на днях в полиграфии UniverPrint.

Фотографию постановления сегодня выложили в группе Академгородка. Как НГС рассказал администратор группы «Ненаучный городок» Андрей Сивенок, фотография была сделана в отделении по адресу Ильича, 23, но такое же объявление висит в другом здании полиграфии на Демакова,30.

В UniverPrint на телефон ответила менеджер, которая пояснила, что она комментировать постановление не может. Номер директора девушка давать отказалась.

По данным «Контур.Фокус», UniverPrint принадлежит ООО «Ильфумо». Директор компании Юрий Москалев, владелица — Екатерина Кандрушина. Выручка «Ильфумо» за 2020 год составила 3,3 миллиона. Чистая прибыль — 103 тысячи.

На несанкционированной акции протеста, которая прошла 6 марта, был задержан журналист НГС. Виктор Бобровников пришел на акцию по работе, имел при себе редзадание и пресс-карту, на нём была манишка с надписью «Пресса» — всё, как того требует законодательство, но всё равно уехал в отделение. Как его задерживали, что предъявили в полиции и когда отпустили домой — в репортаже Виктора.

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