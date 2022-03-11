В Новосибирске планируют завершить долгострой с 14-летней историей — в достройку вложат 706 миллионов

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объявил конкурс на строительство одного из долгостроев микрорайона Закаменского, который начали строить около 14 лет назад. Начальная максимальная цена контракта составила 706 218 726 рублей.

Информация о поиске подрядчика для строительства дома в Закаменском микрорайоне, 13, появилась на сайте госзакупок 10 марта . Победителю закупки предстоит выполнить строительно-монтажные работы 29-этажного дома и трансформаторной подстанции. По проекту, в доме будет 224 квартиры , их общая площадь составит 12 076 квадратных метров.