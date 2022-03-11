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В Новосибирске планируют завершить долгострой с 14-летней историей — в достройку вложат 706 миллионов

Топ-менеджеры компании, которая начинала строительство домов, получили сроки за мошенничество

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Из трех «свечек» Закаменского достроить и сдать смогли только одну, также в микрорайоне сделали <nobr class="_">4-подъездный</nobr> дом

Из трех «свечек» Закаменского достроить и сдать смогли только одну, также в микрорайоне сделали 4-подъездный дом

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Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объявил конкурс на строительство одного из долгостроев микрорайона Закаменского, который начали строить около 14 лет назад. Начальная максимальная цена контракта составила 706 218 726 рублей.

Информация о поиске подрядчика для строительства дома в Закаменском микрорайоне, 13, появилась на сайте госзакупок 10 марта. Победителю закупки предстоит выполнить строительно-монтажные работы 29-этажного дома и трансформаторной подстанции. По проекту, в доме будет 224 квартиры, их общая площадь составит 12 076 квадратных метров.

ППК «Фонд» учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Дмитрий Богомолов. Согласно информации «Контур.Фокуса», он также является совладельцем юридической компанией «Квадрат». В феврале 2021 года региональные власти передали «Фонду», помимо домов Закаменского, два долгостроя на Вилюйской, 5 и 6. Кроме того, «Фонд» выступает застройщиком дома на улице Калинина, 20 в городе Оби и дома № 12 в Краснообске.

В техзадании, помимо прочего, указано, что генеральный подрядчик должен организовать место для совещаний на стройке.

— Помещение должно быть оснащено всеми необходимыми современными средствами связи: телефон, интернет. Также стол и стулья для совещаний на количество человек не менее 15. Генподрядчик организовывает и проводит оперативные совещания не реже 1 раза в неделю с привлечением всех заинтересованных лиц, а также по первому требованию технического заказчика или застройщика, — указано в документах.

Дата окончания приема заявок — 28 марта. Как следует из документов закупки, выполнить работы нужно не позднее 548 дней с момента заключения договора.

Дома в микрорайоне Закаменском начали строить в 2008 году, тогда застройщиком был ООО «Неоград-Инвест». Планировалось возвести 6 многоквартирных домов, но группа компаний «Неоград» оставила их недостроенными. Чтобы закончить строительство, дольщикам пришлось создавать ЖСК. В марте 2014 года полицейские задержали нескольких бывших руководителей «Неоград-Инвеста», включая гендиректора Владимира Аксенова. Топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве при строительстве Закаменского.

В 2018 году суд признал их виновными в мошенничестве и отправил в колонию, Владимир Аксенов получил 4 года 10 месяцев в колонии-поселении.

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долгостройдольщикиППК «Фонд»
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