В Новосибирске планируют завершить долгострой с 14-летней историей — в достройку вложат 706 миллионов

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объявил конкурс на строительство одного из долгостроев микрорайона Закаменского, который начали строить около
Информация о поиске подрядчика для строительства дома в Закаменском микрорайоне, 13, появилась на сайте госзакупок
ППК «Фонд» учрежден правительством Новосибирской области для завершения долгостроев. Компанией руководит Дмитрий Богомолов. Согласно информации «Контур.Фокуса», он также является совладельцем юридической компанией «Квадрат». В феврале
В техзадании, помимо прочего, указано, что генеральный подрядчик должен организовать место для совещаний на стройке.
— Помещение должно быть оснащено всеми необходимыми современными средствами связи: телефон, интернет. Также стол и стулья для совещаний на количество человек не менее 15. Генподрядчик организовывает и проводит оперативные совещания не реже
Дата окончания приема заявок —
Дома в микрорайоне Закаменском начали строить в
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