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Подвал в доме-коммуне у Железнодорожного вокзала продают почти за 4 миллиона рублей

Само здание было построено почти век назад и является памятником культурного наследия

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Дом-коммуна в районе вокзала был построен в 1929 году

Дом-коммуна в районе вокзала был построен в 1929 году

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Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил конкурс по продаже подвала в уникальном доме на улице Челюскинцев, 5.

Согласно извещению о конкурсе, дом является объектом культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс в районе Железнодорожного вокзала: 4-этажный кирпичный жилой дом». Здание было построено по проекту архитектора Бориса Гордеева, который в 30-е годы ХХ века был главным городским архитектором. Дом ввели в эксплуатацию в 1929 году.

— Этот дом действительно имеет архитектурную и историческую ценность как дом-коммуна, построенный по проекту группы наших известных архитекторов Гордеева, Тургенева и Воронова. Строительство этого жилого квартала-сада с расчетной численностью в 2000 жильцов пришлось на излет идеи обобществления быта, и до конца проект так и не был реализован. Но данный дом был первенцем. Дом является памятником архитектуры, конструктивизма. Нужно смотреть документы, является ли подвал его охраняемым элементом памятника, но, как бы там ни было, входная группа в подвал должна пройти процедуру согласований, — рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Площадь выставленного на торги подвала составляет 155,3 кв. м. Начальная цена нежилого помещения составляет 3 617 000 рублей, а размер задатка — 723 400 рублей. Конкурс состоится 7 апреля.

По информации, опубликованной в системе ГИС Торги, подвал ранее уже пытались продать. Конкурс должен был пройти 15 апреля 2021 года, однако не состоялся в связи с отсутствием заявителей.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с вопросом о том, по какому назначению может быть использовано помещение.

В конце января на продажу выставили половину 97-летнего особняка, который прячется в центре Новосибирска рядом с улицей Ленина. За часть кирпичного одноэтажного дома и участок в 4 сотки просили почти 25 миллионов.

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