Подвал в доме-коммуне у Железнодорожного вокзала продают почти за 4 миллиона рублей

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил конкурс по продаже подвала в уникальном доме на улице Челюскинцев, 5.



Согласно извещению о конкурсе, дом является объектом культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс в районе Железнодорожного вокзала: 4-этажный кирпичный жилой дом». Здание было построено по проекту архитектора Бориса Гордеева, который в 30-е годы ХХ века был главным городским архитектором. Дом ввели в эксплуатацию в 1929 году.



— Этот дом действительно имеет архитектурную и историческую ценность как дом-коммуна, построенный по проекту группы наших известных архитекторов Гордеева, Тургенева и Воронова. Строительство этого жилого квартала-сада с расчетной численностью в 2000 жильцов пришлось на излет идеи обобществления быта, и до конца проект так и не был реализован. Но данный дом был первенцем. Дом является памятником архитектуры, конструктивизма. Нужно смотреть документы, является ли подвал его охраняемым элементом памятника, но, как бы там ни было, входная группа в подвал должна пройти процедуру согласований, — рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.