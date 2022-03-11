Подвал в доме-коммуне у Железнодорожного вокзала продают почти за 4 миллиона рублей

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил конкурс по продаже подвала в уникальном доме на улице Челюскинцев, 5.
Согласно извещению о конкурсе, дом является объектом культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс в районе Железнодорожного вокзала:
— Этот дом действительно имеет архитектурную и историческую ценность как дом-коммуна, построенный по проекту группы наших известных архитекторов Гордеева, Тургенева и Воронова. Строительство этого жилого квартала-сада с расчетной численностью в 2000 жильцов пришлось на излет идеи обобществления быта, и до конца проект так и не был реализован. Но данный дом был первенцем. Дом является памятником архитектуры, конструктивизма. Нужно смотреть документы, является ли подвал его охраняемым элементом памятника, но, как бы там ни было, входная группа в подвал должна пройти процедуру согласований, — рассказал сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.
Площадь выставленного на торги подвала составляет 155,3
По информации, опубликованной в системе ГИС Торги, подвал ранее уже пытались продать. Конкурс должен был пройти
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с вопросом о том, по какому назначению может быть использовано помещение.
В конце января на продажу выставили половину 97-летнего особняка, который прячется в центре Новосибирска рядом с улицей Ленина. За часть кирпичного одноэтажного дома и участок в 4 сотки просили почти 25 миллионов.