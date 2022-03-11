Без корма остались сотни бездомных собак в приютах из-за мошенничества с закупкой в Новосибирске

В Новосибирске сотни бездомных животных в приютах и на кураторстве горожан могут столкнуться с голодом. Зоозащитники заявили, что остались без корма из-за мошенничества с общей закупкой.
— Екатерина Мишина, руководитель приюта «Портовский Зоодом», предложила закупку корма по выгодным условиям для приютов. Поставщики цены подняли и непонятно, будет ли дефицит или нет, и все побежали этот корм закупать. Я лично перевела 24 тысячи рублей на
Екатерина Мишина призналась и Анне, и корреспонденту НГС, что деньги отдала Марине Гусевой, которая, по ее словам, не сделала закупку. Анна заявила, что Марина Гусева известна в Новосибирске тем, что, по ее словам, открывает сборы на несуществующих бездомных собак, бросает их в клиниках. Зоозащитники написали заявления в полицию друг на друга.
9 марта Марину Гусеву задержали и допрашивали несколько часов — это подтвердила корреспонденту НГС сама женщина. Она заявляет, что не присваивала денег и стала жертвой обмана — перевела деньги своему знакомому Павлу.
— Действительно заказали корм через меня. Я по наивности своей попросила даже не знакомого, а просто обращались по грузоперевозкам, увезти этот корм по приютам. В итоге он просто с кормом и деньгами пропадает. Мне поступают угрозы. Полиция разбирается. Я готова частично компенсировать это и идти навстречу приютам, — отметила Марина Гусева.
По словам женщины, она написала заявление на Павла. С обвинениями в свой адрес женщина знакома и их не признает. Дозвониться до него корреспонденту НГС не удалось — на линии короткие гудки.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сейчас проводится расследование дела о мошенничестве.
— 4 марта в полицию поступило заявление по факту мошеннических действий со стороны жительницы города Бердска. Следователями возбуждено уголовное дело по
Ранее НГС рассказывал, что омская полиция задержала двоих новосибирцев, которые подозреваются в мошенничестве в отношении пенсионеров. Они выполняли роль курьеров в преступной группе телефонных мошенников — за три дня им удалось обмануть 16 пенсионеров в возрасте от 80 до 92 лет. Общая сумма похищенного перевалила за 3 миллиона рублей.