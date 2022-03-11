Без корма остались сотни бездомных собак в приютах из-за мошенничества с закупкой в Новосибирске

В Новосибирске сотни бездомных животных в приютах и на кураторстве горожан могут столкнуться с голодом. Зоозащитники заявили, что остались без корма из-за мошенничества с общей закупкой.



— Екатерина Мишина, руководитель приюта «Портовский Зоодом», предложила закупку корма по выгодным условиям для приютов. Поставщики цены подняли и непонятно, будет ли дефицит или нет, и все побежали этот корм закупать. Я лично перевела 24 тысячи рублей на 2-месячный запас для моих собак и кошек на кураторстве. Корма нет, — объяснила куратор бездомных животных Анна Косолапова. — Переведено было более 150 тысяч рублей. Сейчас сотни собак в итоге остались без корма.