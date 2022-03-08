В наукограде Кольцово на два дня отключили электричество из-за аварии

В марте 2021 года между «Промтехэнерго», которые устанавливали трансформатор, и УК «Дом в Кольцово» состоялся суд. «Промтехэнерго» обвинял управляющую компания в причинении препятствий для подключения электричества в 6-м микрорайоне. По итогу судебных разбирательств судья решила обязать общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Дом в Кольцово» устранить препятствие перетоку электрической энергии через его объекты электросетевого хозяйства. Помимо этого, в мае 2021 года было рассмотрено три дела в суде общей юрисдикции. Жители подали в суд на «Дом в Кольцово», а третьем лицом в спорах выступал «Промтехэнерго». Все жалобы были связаны с землепользованием и были удовлетворены.