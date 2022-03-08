В наукограде Кольцово на два дня отключили электричество из-за аварии

В Новосибирской области в Кольцово на два дня отключили электричество, сообщил читатель НГС. Электричество отключили 6 марта, а вечером 7 марта установили дополнительный генератор. Как сообщает читатель НГС, в поселке регулярно отключают электричество.
— В прошлом году до лета было где-то примерно 130 часов отключений за год. Это были регулярные отключения. Летом ударила молния и выжгло одну подстанцию, трансформатор, мы на втором сидели. Сейчас сгорел и он. Сейчас сидим на генераторной установке, — рассказал НГС местный житель Сергей Воронкин
Как сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение в МЧС поступило 7 марта в 21:40.
— Под отключение попали 35 частных жилых домов. На месте работают аварийно-восстановительные бригады МУЭП «Промтехэнерго» совместно с представителями отдела ЖКХ Администрации рабочего поселка Кольцово. В 23:30 потребители запитаны от дизель-генератора, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Сейчас планируется, что электроснабжение будет полностью восстановлено 8 марта в 17:30.
В 7-м микрорайоне Кольцово управляющей компанией является ООО УК «Дом в Кольцово». Директором компании выступает Станислав Федосеев. В 2020 году выручка компании составила 2,3 миллиона, чистая прибыль — 394 тысячи, по данным «Контур.Фокуса». На сайте управляющей компании не указаны номера телефонов. Корреспондент НГС направил запрос в сторону УК.
В марте 2021 года между «Промтехэнерго», которые устанавливали трансформатор, и УК «Дом в Кольцово» состоялся суд. «Промтехэнерго» обвинял управляющую компания в причинении препятствий для подключения электричества в 6-м микрорайоне. По итогу судебных разбирательств судья решила обязать общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Дом в Кольцово» устранить препятствие перетоку электрической энергии через его объекты электросетевого хозяйства. Помимо этого, в мае 2021 года было рассмотрено три дела в суде общей юрисдикции. Жители подали в суд на «Дом в Кольцово», а третьем лицом в спорах выступал «Промтехэнерго». Все жалобы были связаны с землепользованием и были удовлетворены.
Точка сети New York Pizza на фуд-корте ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрыта с минувшей пятницы — ей просто отключили электричество. Как выяснил обозреватель НГС, конфликт выходит за рамки отношений конкретных арендатора и арендодателя. Публика уходит из торговых центров, а с ней мотивацию держать там свои заведения теряют и часть операторов общепита.