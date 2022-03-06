В Новосибирске пропала 12-летняя девочка после ссоры с братом

Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 12-летнюю Нигину Атоеву, которая ушла 5 марта 2022 года в неизвестном направлении в Первомайском районе.
В ориентировке сообщается, что Нигина Атоева была одета в черную удлиненную куртку, черные джинсы и белые ботинки. Ее рост — 170 сантиметров, телосложение xудощавое. Глаза карие, волосы — темно-русые.
Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских рассказала корреспонденту НГС, что заявка на поиски пришла поздно вечером, экипажи работали до 6 утра:
— Девочка вечером гуляла с собакой, вернулась домой. Произошел некий конфликт с младшим братом, после которого она из дома ушла. Она без телефона, без связи. Ранее из дома не уходила, на учете в ПДН не состоит.
Сейчас волонтеры будут отсматривать камеры видеонаблюдения, чтобы определить, в какую сторону могла пойти девочка.
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