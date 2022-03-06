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В Новосибирске пропала 12-летняя девочка после ссоры с братом

Она ушла из дома без телефона, поэтому связи с ней нет

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Девочка пропала в Первомайском районе

Девочка пропала в Первомайском районе

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Добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 12-летнюю Нигину Атоеву, которая ушла 5 марта 2022 года в неизвестном направлении в Первомайском районе.

В ориентировке сообщается, что Нигина Атоева была одета в черную удлиненную куртку, черные джинсы и белые ботинки. Ее рост — 170 сантиметров, телосложение xудощавое. Глаза карие, волосы — темно-русые.

Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских рассказала корреспонденту НГС, что заявка на поиски пришла поздно вечером, экипажи работали до 6 утра:

— Девочка вечером гуляла с собакой, вернулась домой. Произошел некий конфликт с младшим братом, после которого она из дома ушла. Она без телефона, без связи. Ранее из дома не уходила, на учете в ПДН не состоит.

Сейчас волонтеры будут отсматривать камеры видеонаблюдения, чтобы определить, в какую сторону могла пойти девочка.

Ранее мы рассказывали о том, в Новосибирской области 4-летний мальчик пропал во время прогулки по лесу.

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