Как будет работать НГС и вся Сеть городских порталов после принятия закона о фейках про российских военных

Дорогие читатели! После подписания закона о наказании за фейки, касающиеся действий вооруженных сил России, мы хотим разъяснить, как работаем в текущей ситуации.
В сложившихся условиях мы вынуждены исключить информацию, касающуюся непосредственно спецоперации. Также мы пока закрываем комментарии к материалам на эту тематику — делаем это, в том числе заботясь и о вашей безопасности.
Однако мы внимательно следим за тем, как разворачивающиеся события влияют на нашу с вами жизнь, и продолжаем оперативно освещать все изменения по части экономики и нововведений.
Мир меняется ежеминутно, и мы хотим, чтобы вы получали информацию, помогающую ориентироваться в вихре событий, поэтому также перестраиваем работу в зависимости от обстоятельств. Читайте нас там, где вам сейчас удобно: на сайте или в наших соцсетях (Telegram, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники»).
Спасибо, что остаетесь с нами! Мы живем в одной стране. И верим: ночь темна перед рассветом.
С уважением, редакционный директор Сети городских порталов Ольга Прохорова.