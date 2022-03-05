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Как будет работать НГС и вся Сеть городских порталов после принятия закона о фейках про российских военных

Обращение редакционного директора СГП Ольги Прохоровой к читателям

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За последнюю неделю ряд СМИ объявил о прекращении работы. Мы — по-прежнему с вами

За последнюю неделю ряд СМИ объявил о прекращении работы. Мы — по-прежнему с вами

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Дорогие читатели! После подписания закона о наказании за фейки, касающиеся действий вооруженных сил России, мы хотим разъяснить, как работаем в текущей ситуации.

В сложившихся условиях мы вынуждены исключить информацию, касающуюся непосредственно спецоперации. Также мы пока закрываем комментарии к материалам на эту тематику — делаем это, в том числе заботясь и о вашей безопасности.

Однако мы внимательно следим за тем, как разворачивающиеся события влияют на нашу с вами жизнь, и продолжаем оперативно освещать все изменения по части экономики и нововведений.

Мир меняется ежеминутно, и мы хотим, чтобы вы получали информацию, помогающую ориентироваться в вихре событий, поэтому также перестраиваем работу в зависимости от обстоятельств. Читайте нас там, где вам сейчас удобно: на сайте или в наших соцсетях (Telegram, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники»).

Спасибо, что остаетесь с нами! Мы живем в одной стране. И верим: ночь темна перед рассветом.

С уважением, редакционный директор Сети городских порталов Ольга Прохорова.

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