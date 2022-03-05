«У нас с вами будущее»: мэр Новосибирска желает укреплять побратимские связи с Харьковом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 5 марта, на пресс-конференции заявил, что побратимские связи с Харьковом нужно сохранить и развивать.
Во время пресс-конференции журналисты обратили внимание мэра на то, что общественники настаивают на разрыве отношений с городами в США, Японии и Болгарии. У Локтя поинтересовались, как он относится к этой инициативе. Публикуем его речь, которую он произнес в ответ на вопрос:
— Я читал подобные инициативы. Предлагаю подходить разумно ко всяким инициативам. И я посчитал возможным и необходимым в этой непростой ситуации как раз использовать побратимские отношения для того, чтобы обратиться прежде всего к нашим побратимам и жителям города Харькова. Напоминаю, что с Харьковом у нас были подписаны побратимские отношения.
Уважаемые жители Харькова, побратимы наши. Мы пережили непростое время и переживаем сейчас тоже непростой период. Но давайте скажем откровенно, ведь напряжение, эта... [военная операция] со своим народом прежде всего со стороны националистических формирований, которая есть, это объективная реальность на Украине. Она началась не вчера, не 24 февраля.
Вспомним, как расстреляли среди белого дня мэра города Харькова. Популярный человек. К сожалению, он ушел из жизни из-за коронавируса. Но в него стреляли, получил ранение, увечья, он стал инвалидом в результате этого нападения. Вспомним Олеся Бузину — журналиста. В чем он провинился? В том, что он имел иное мнение и за это его нужно было убить у подъезда своего дома?
Вот эти отряды правоохранителей, «Беркут» знаменитый. Мы все с волнением следили за кадрами, когда их поставили на колени, заставляли клясться, есть стекло, над ними издевались, избивали. Только за то, что они выполняли долг свой, они не сделали ни одного выстрела тогда.
Мы с большой болью следили за происходящим в городе Харькове. Он не чужой для нас город. Нас связывает очень много близких отношений. Во время войны знаменитый завод, который выпускал легендарные Т-34, — Харьковский тракторный завод. Знаете, у меня был велосипед «Украина», который был сделан именно на харьковском заводе. Мы знаем, как нас связывало очень многое в радиоэлектронике. Во многих отраслях.
Мы не хотим зла вам. Мы ваши побратимы. Побратимы не просто по крови, по духу, истории. Я уверен, что у нас с вами будущее. Я обращаюсь к вам от имени всех новосибирцев. Не слушайте вы эту пропаганду, которая поставила целью разъединить нас, столкнуть нас. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наше побратимство развивалось.
Ранее Анатолий Локоть поддержал военную операцию, которая началась 24 февраля.