«У нас с вами будущее»: мэр Новосибирска желает укреплять побратимские связи с Харьковом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 5 марта, на пресс-конференции заявил, что побратимские связи с Харьковом нужно сохранить и развивать.



Во время пресс-конференции журналисты обратили внимание мэра на то, что общественники настаивают на разрыве отношений с городами в США, Японии и Болгарии. У Локтя поинтересовались, как он относится к этой инициативе. Публикуем его речь, которую он произнес в ответ на вопрос:

— Я читал подобные инициативы. Предлагаю подходить разумно ко всяким инициативам. И я посчитал возможным и необходимым в этой непростой ситуации как раз использовать побратимские отношения для того, чтобы обратиться прежде всего к нашим побратимам и жителям города Харькова. Напоминаю, что с Харьковом у нас были подписаны побратимские отношения.