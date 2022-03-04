Скончался бывший директор Новосибирского командного речного училища — он был ветераном ВОВ

В Новосибирске 13 февраля после продолжительной болезни скончался ученый Владимир Вениаминович Иванов. Ему было 69 лет. Владимир Вениаминович — сотрудник института математики, кандидат физико-математических наук и основатель кафедры высшей математики физического факультета НГУ.