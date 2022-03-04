Скончался бывший директор Новосибирского командного речного училища — он был ветераном ВОВ

В Новосибирске скончался 93-летний Валентин Абрамчик, ветеран ВОВ, бывший директор Новосибирского командного речного училища. О его смерти сообщило учреждение в группе во «ВКонтакте».
— С прискорбием сообщаем, что 3 марта скоропостижно скончался Абрамчик Валентин Гаврилович! Он долгое время возглавлял НКРУ, создал всю действующую материальную базу, которая существует по сей день. Являлся настоящим патриотом морского и речного флота! Был всегда неравнодушен к судьбе училища, — говорится в сообщении. — Выражаем соболезнования родным и близким в связи с потерей этого Великого Человека, скорбим вместе с вами.
Валентину Гавриловичу было 93 года. Последнее время, по словам его друга, ему регулярно приходилось обращаться к врачам.
Валентин Гаврилович Абрамчик — ветеран ВОВ, капитан третьего ранга, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор Российской академии естественных наук, кавалер ордена «Знак Почета». Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством, орденом «Большой серебряный крест» и медалью «За боевые заслуги».
В Новосибирске 13 февраля после продолжительной болезни скончался ученый Владимир Вениаминович Иванов. Ему было 69 лет. Владимир Вениаминович — сотрудник института математики, кандидат физико-математических наук и основатель кафедры высшей математики физического факультета НГУ.