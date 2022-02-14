Умер основатель кафедры высшей математики Новосибирского государственного университета

В Новосибирске 13 февраля после продолжительной болезни скончался ученый Владимир Вениаминович Иванов. Ему было 70 лет. Владимир Вениаминович — сотрудник института математики, кандидат физико-математических наук и основатель кафедры высшей математики Физического факультета НГУ.

Как рассказала дочь Владимира Вениаминовича Мария Иванова, математик возглавлял кафедру 17 лет.

— Папа много лет преподавал на ФФ НГУ, читал лекции по матанализу. Преподавал с 1973 до, по-моему, 2009 года, — рассказала Мария Иванова.