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Умер основатель кафедры высшей математики Новосибирского государственного университета

Ученому Владимиру Иванову было 70 лет

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Последние годы Владимир Вениаминович занимался только наукой

Последние годы Владимир Вениаминович занимался только наукой

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В Новосибирске 13 февраля после продолжительной болезни скончался ученый Владимир Вениаминович Иванов. Ему было 70 лет. Владимир Вениаминович — сотрудник института математики, кандидат физико-математических наук и основатель кафедры высшей математики Физического факультета НГУ.

Как рассказала дочь Владимира Вениаминовича Мария Иванова, математик возглавлял кафедру 17 лет.

— Папа много лет преподавал на ФФ НГУ, читал лекции по матанализу. Преподавал с 1973 до, по-моему, 2009 года, — рассказала Мария Иванова.

Дочь Владимира Вениаминовича уточнила, что в последние годы он занимался только наукой и работал в Институте математики СО РАН.

Сам Владимир Вениаминович написал про 17 лет работы на кафедре препринт, который опубликован на сайте кафедры высшей математики.

— Математика необъятна. Даже в той ее части, которая непосредственно нужна физикам. Изучить всё невозможно, тем более в рамках университетских курсов. Но это и не нужно. Каждому приходится учиться в течение всей его творческой жизни. Но для успеха в этом деле нужно изначально иметь, как сказали бы физики, «критическую массу» знаний, — рассказал про кафедру Владимир Вениаминович.

У Владимира Вениаминовича остались две дочери. Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким.

В декабре в Новосибирске скончался Юрий Григорьевич Решетняк, доктор физико-математических наук, руководитель научного направления Института математики Сибирского отделения Российской академии наук.

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