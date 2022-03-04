От коронавируса скончался 39-летний мужчина в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксировано за сутки еще 2416 случаев коронавируса, в том числе и 353 детей, сообщает оперштаб региона по ковиду. Выздоровело 9745 человек. Всего за время пандемии в Новосибирской области болезнь обнаружили у 230 281 жителя.
— Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 51 года и женщины в возрасте 58, 60, 66 лет, 71 года, 72, 73, 82, 85, 89, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5046 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.