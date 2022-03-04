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От коронавируса скончался 39-летний мужчина в Новосибирской области

За сутки зафиксировано еще 2416 случаев коронавируса

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В отделениях реанимации находятся <nobr class="_">299 человек</nobr>. На ИВЛ — <nobr class="_">48 пациентов</nobr>

В отделениях реанимации находятся 299 человек. На ИВЛ — 48 пациентов

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В Новосибирской области зафиксировано за сутки еще 2416 случаев коронавируса, в том числе и 353 детей, сообщает оперштаб региона по ковиду. Выздоровело 9745 человек. Всего за время пандемии в Новосибирской области болезнь обнаружили у 230 281 жителя.

— Скончались 12 пациентов: мужчины в возрасте 39 лет, 51 года и женщины в возрасте 58, 60, 66 лет, 71 года, 72, 73, 82, 85, 89, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5046 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3121 пациент, в том числе 91 ребенок. В отделениях реанимации находятся 299 человек. На ИВЛ — 48 пациентов.

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Заболеваемость коронавирусом в регионе идет на спад, поэтому власти снимают всё больше ограничений. С 6 марта в Новосибирске больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фуд-кортов в ТРЦ, фитнес-центров, аквапарков, павильонов зоопарка.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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