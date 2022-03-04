От коронавируса скончался 39-летний мужчина в Новосибирской области

Заболеваемость коронавирусом в регионе идет на спад, поэтому власти снимают всё больше ограничений. С 6 марта в Новосибирске больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фуд-кортов в ТРЦ, фитнес-центров, аквапарков, павильонов зоопарка.