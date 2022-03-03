Жительница Новосибирска не смогла снять детские пособия с карты «Открытия» — что говорят в банке

Сегодня, 3 марта, жительница Новосибирска Любовь столкнулась с невозможностью снять наличность и провести операции по карте банка «Открытие». В банке объяснили, что это связано с загруженностью системы.

— Мне пришли детские пособия, а снять я их не могу. Ребенок пришел за продуктами, прикладывает, ей говорят: «Карта заблокирована». Я в приложении пытаюсь перевести эти деньги на другую карту или счет — не получается. Платеж вроде как исполнен, но деньги не приходят, — объяснила Любовь.



После этого она пошла в отделение банка, но столкнулась там с большими очередями.