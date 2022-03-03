Жительница Новосибирска не смогла снять детские пособия с карты «Открытия» — что говорят в банке

Сегодня, 3 марта, жительница Новосибирска Любовь столкнулась с невозможностью снять наличность и провести операции по карте банка «Открытие». В банке объяснили, что это связано с загруженностью системы.
— Мне пришли детские пособия, а снять я их не могу. Ребенок пришел за продуктами, прикладывает, ей говорят: «Карта заблокирована». Я в приложении пытаюсь перевести эти деньги на другую карту или счет — не получается. Платеж вроде как исполнен, но деньги не приходят, — объяснила Любовь.
После этого она пошла в отделение банка, но столкнулась там с большими очередями.
— Пыталась в банкомате снять, но пишут, что карта заблокирована. В банке было пять человек в очереди, но сказали, что ждать два часа. Якобы у них один человек работает, поэтому ожидание долгое. Прихожу к руководителю отделения, там у нее уже трое сидят. Она говорит: «Помочь ничем не можем, всё зависло». И дальше: «Что вы от меня хотите? Это Москва». Но я пытаюсь объяснить, что мне нужны детские пособия, что я хотела их снять и купить элементарно продуктов. Или что мне дочерям сказать: «Девочки, мы сегодня не едим, потому что банк сломался?» — возмутилась Любовь.
По ее словам, сбои в работе банка она заметила с полудня. Сейчас в онлайн-банке Любовь видит сообщение о том, что не удалось загрузить список карт. Какого-то срока устранения неполадок в банке Любови не назвали.
Как объясняют проблемы в «Открытии»
Как сообщили корреспонденту НГС в отделении банка на улице Ленина, куда обращалась Любовь, проблемы с обслуживанием пользователей карт «Открытия» действительно есть.
— У нас сейчас идут неполадки в системе, точной информации по срокам у нас нет. Это сейчас по всей Москве идет, так что не можем пока ничего сказать, — объяснил один из сотрудников отделения.
Он порекомендовал обратиться к руководителю отделения, однако там были очереди. По наблюдениям корреспондента, за 15 минут в отделение обратились три человека, пожаловавшиеся на проблемы с картами, их предупредили, что срок ожидания своей очереди к специалисту сейчас составляет не менее 2 часов.
— Сейчас нагрузка повышенная в эти дни, потому что тут и ставки по вкладам подняли, и по накопительным счетам, поэтому система, бывает, останавливается. Всё работает, но возросшая нагрузка, к тому же атаки до сих пор продолжаются. У нас только сейчас было совещание, на котором сказали, что да, возможно, что-то будет притормаживать. По картам «Мир» и по другим картам внутри страны всё работает, никакие функции не отключены. Это в другую страну перевести проблематично. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay — с этим тоже могут быть проблемы, — отметила пресс-секретарь банка «Открытие» Лариса Кузнецова.
Она также добавила, что единственный вариант сейчас — дождаться, пока система вновь заработает:
— Блокировок никаких нет, пусть люди не переживают. Просто нужно пробовать через какое-то время заходить в банк либо искать менее загруженный офис. Но с офисами ситуация такая, что сейчас значительно выросло число открываемых вкладов. Мы приносим свои искренние извинения, к сожалению, система была не рассчитана на такой момент, как сейчас.
Недавно стало известно, что владельцы карт, выпущенных попавшими под санкции банками, не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay. В их числе банк «Открытие».