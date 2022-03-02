Сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывезут из страны

Сотрудников Консульства Украины в Новосибирске вывезут из России. Об этом сообщило ТАСС, со ссылкой на одну из сотрудниц.

По данным агентства, в учреждении работало двое человек — но точный маршрут и время эвакуации пока неизвестны.

Консульство Украины в Новосибирске отменило прием еще 25 февраля. На следующий день после начала специальной операции в Донбассе. У здания на улице Семьи Шамшиных, 30 в тот день дежурили сотрудники полиции.

При этом сайт представительства не работает, на звонок корреспондента НГС в консульстве не ответили. По одному из телефонов шли короткие гудки.

