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Сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывезут из страны

В представительстве работало два человека

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Сайт представительства не работает, на звонок корреспондента НГС в консульстве не ответили

Сайт представительства не работает, на звонок корреспондента НГС в консульстве не ответили

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Сотрудников Консульства Украины в Новосибирске вывезут из России. Об этом сообщило ТАСС, со ссылкой на одну из сотрудниц.

По данным агентства, в учреждении работало двое человек — но точный маршрут и время эвакуации пока неизвестны.

Консульство Украины в Новосибирске отменило прием еще 25 февраля. На следующий день после начала специальной операции в Донбассе. У здания на улице Семьи Шамшиных, 30 в тот день дежурили сотрудники полиции.

При этом сайт представительства не работает, на звонок корреспондента НГС в консульстве не ответили. По одному из телефонов шли короткие гудки.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Мы следим за ситуацией в онлайн-трансляции.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

Сегодня, 2 марта, Центральный районный суд Новосибирска признал активиста Андрея Терехина виновным в организации антивоенной акции, которая прошла 26 февраля. Ему дали еще 10 суток ареста к уже назначенным восьми. Об этом сообщила его жена Анна Чернышова.

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Донбассвоенная операция на Украине
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