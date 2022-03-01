Для размещения беженцев из ЛНР и ДНР подготовили центр соцпомощи «Заря» в Новосибирске

В Новосибирске Центр социальной помощи семье и детям «Заря» подготовили для принятия беженцев из Донбасса.
— На базе центра «Заря» подготовлена площадка для размещения эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик — согласно плану обеспечения комфортного и безопасного пребывания беженцев на территории города Новосибирска, — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Центр расположен в Ленинском районе на улице Забалуева.
Обычно центр (филиал МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям») оказывает услуги детям и подросткам, семьям с детьми-инвалидами по улучшению их социального и материального положения, психологического статуса. Также центр проводит лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия для детей и подростков.
В пресс-службах мэрии и правительстве НСО затруднились оперативно назвать другие места, где могут расположить беженцев в Новосибирске. Редакция отправила в администрации запросы.
В Правительстве Новосибирской области 25 февраля сообщили, что область готова принять 1200 беженцев из Донбасса. Для этого подготовили восемь пунктов временного размещения.