Суд смягчил режим принудительного лечения якутскому шаману в Новосибирске

В Новосибирске Заельцовский районный суд смягчил режим принудительного лечения шаману Александру Габышеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защитника мужчины Алексея Прянишникова.
— При условии вступления постановления суда в силу следующие шесть месяцев он проведет в психиатрической больнице специализированного типа, без интенсивного наблюдения, как это было первоначально. Вопрос о том, в какой регион он будет направлен, будет решаться после вступления постановления в силу, — сообщил он.
Напомним, шаман Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошел до Бурятии, и обвинили в экстремизме. В октябре 2021 года стало известно, что Габышева поместили в Новосибирскую психиатрическую больницу № 3.