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Военные открестились от вертолета, летавшего утром над центром Новосибирска

Также его заметили над стройкой нового ЛДС

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Вертолет видели в разных частях города

Вертолет видели в разных частях города

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Вертолет Ми-8, который утром летал над центром Новосибирска, не принадлежит Министерству обороны России. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Вертолет также не относится к Росгвардии и МЧС. В пресс-службе ФСБ по региону весь день не отвечают на звонки редакции.

При этом, по информации наших читателей, утром самолет видели на левом берегу.

— Сделал три круга над новым ледовым и улетел в центр. Минуты две примерно кружил, периодически зависал в воздухе, — написала в редакцию читательница Ксения.

Она прислала видео вертолета над ЛДС.

Вертолет — предположительно, военный — заметили в небе над центром Новосибирска сегодня утром. Он кружил над зданием правительства, оперным театром и улицей Дмитрия Шамшурина.

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