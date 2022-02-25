Военные открестились от вертолета, летавшего утром над центром Новосибирска

Вертолет Ми-8, который утром летал над центром Новосибирска, не принадлежит Министерству обороны России. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Вертолет также не относится к Росгвардии и МЧС. В пресс-службе ФСБ по региону весь день не отвечают на звонки редакции.
При этом, по информации наших читателей, утром самолет видели на левом берегу.
— Сделал три круга над новым ледовым и улетел в центр. Минуты две примерно кружил, периодически зависал в воздухе, — написала в редакцию читательница Ксения.
Она прислала видео вертолета над ЛДС.
Вертолет — предположительно, военный — заметили в небе над центром Новосибирска сегодня утром. Он кружил над зданием правительства, оперным театром и улицей Дмитрия Шамшурина.