Архитектор покончил с собой после того, как ему не дали построить Дворец мечты

Алексей Мулик был талантливым советским архитектором. В начале 50-х годов прошлого века он начал строить в Ярославле Дворец культуры. Для этого его специально пригласили из Ростова. Монументальная постройка из камня и стекла в первоначальной задумке архитектора напоминала настоящий сказочный дворец. С колоннами, статуями, лепниной.

Но после смерти Сталина в стране началась борьба с архитектурными излишествами. Нужно было расселять людей из подвалов и бараков — тут уж не до колонн. Все силы и средства бросили на строительство жилых домов и зданий по типовым проектам.