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Атмосферное фото сидящего на лавочке медведя с сибирячкой попало в Photovogue

Автор назвала его «Созерцание»

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Снимок, снятый в Новосибирске, получился умиротворенным

Снимок, снятый в Новосибирске, получился умиротворенным

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Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой попал в Photovogue — на нем модель сидит на лавочке с гималайским медведем Топтыжкой. Фото автор назвала «Созерцание».

— Снимок получился очень умиротворенным, поэтому и назвала его «Созерцанием». Они смотрят, как падает снег, как замерзает речка. Много экспериментировали и решили сделать фото со спины, — объяснила корреспонденту НГС фотограф Ольга Бурмистрова. — Топтыжка очень хорошо себя всегда ведет на съемках.

В оригинале фото вертикальное.

В оринигале фото вертикальное

В оринигале фото вертикальное

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Ранее мы рассказывали про видео прогулки новосибирского фотографа с медведем — оно набрало более 280 тысяч просмотров в TikTok. На ролике гималайский медведь Топтыжка идет вразвалочку с девушкой.

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медведьфотоPhotoVogue
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