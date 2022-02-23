Атмосферное фото сидящего на лавочке медведя с сибирячкой попало в Photovogue

Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой попал в Photovogue — на нем модель сидит на лавочке с гималайским медведем Топтыжкой. Фото автор назвала «Созерцание».
— Снимок получился очень умиротворенным, поэтому и назвала его «Созерцанием». Они смотрят, как падает снег, как замерзает речка. Много экспериментировали и решили сделать фото со спины, — объяснила корреспонденту НГС фотограф Ольга Бурмистрова. — Топтыжка очень хорошо себя всегда ведет на съемках.
В оригинале фото вертикальное.
Ранее мы рассказывали про видео прогулки новосибирского фотографа с медведем — оно набрало более 280 тысяч просмотров в TikTok. На ролике гималайский медведь Топтыжка идет вразвалочку с девушкой.