«Идет, как рэпер»: видео, как сибирячка гуляет с медведем, собрало больше 280 тысяч просмотров в TikTok

Видео прогулки новосибирского фотографа с медведем набрало более 280 тысяч просмотров в TikTok. На ролике гималайский медведь Топтыжка идет вразвалочку с девушкой.
— Снимали осенью в прошлом году специально для TikTok. Самым вирусным оказался именно отрывок, где мы идем с Топтыжкой по рельсам. Он шел так прикольно, как рэпер. И музыка хорошо легла, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова. — Люди в комментариях начали спрашивать сначала: «Не человек ли это в костюме медведя?»
Ольга рассказала, что Топтыжка — очень послушный и жизнерадостный медведь.
— Топтыжка — очень артистичный медведь. Он такой какой-то особенный и очень спокойный, — добавила фотограф.
В ноябре прошлого года в Новосибирске фотограф Ольга Бурмистрова сняла девушку с дрессированным гималайским медведем Топтыжкой. На снимках сибирячка лепила с животным снеговика и каталась на санках.