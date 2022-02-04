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«Идет, как рэпер»: видео, как сибирячка гуляет с медведем, собрало больше 280 тысяч просмотров в TikTok

На ролике гималайский медведь Топтыжка идет вразвалочку с девушкой

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Топтыжка очень дружелюбный и послушный медведь

Топтыжка очень дружелюбный и послушный медведь

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Видео прогулки новосибирского фотографа с медведем набрало более 280 тысяч просмотров в TikTok. На ролике гималайский медведь Топтыжка идет вразвалочку с девушкой.

— Снимали осенью в прошлом году специально для TikTok. Самым вирусным оказался именно отрывок, где мы идем с Топтыжкой по рельсам. Он шел так прикольно, как рэпер. И музыка хорошо легла, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова. — Люди в комментариях начали спрашивать сначала: «Не человек ли это в костюме медведя?»

Ольга рассказала, что Топтыжка — очень послушный и жизнерадостный медведь.

— Топтыжка — очень артистичный медведь. Он такой какой-то особенный и очень спокойный, — добавила фотограф.

В ноябре прошлого года в Новосибирске фотограф Ольга Бурмистрова сняла девушку с дрессированным гималайским медведем Топтыжкой. На снимках сибирячка лепила с животным снеговика и каталась на санках.

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