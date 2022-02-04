«Идет, как рэпер»: видео, как сибирячка гуляет с медведем, собрало больше 280 тысяч просмотров в TikTok

Видео прогулки новосибирского фотографа с медведем набрало более 280 тысяч просмотров в TikTok. На ролике гималайский медведь Топтыжка идет вразвалочку с девушкой.



— Снимали осенью в прошлом году специально для TikTok. Самым вирусным оказался именно отрывок, где мы идем с Топтыжкой по рельсам. Он шел так прикольно, как рэпер. И музыка хорошо легла, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова. — Люди в комментариях начали спрашивать сначала: «Не человек ли это в костюме медведя?»