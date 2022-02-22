Новосибирский зоопарк незаконно взимал плату за парковки на Жуковского и Стасова

Контрольно-счетная палата Новосибирска обнаружила ряд нарушений в работе Новосибирского зоопарка. Несколько лет рядом с ним незаконно использовалась территория вдоль улиц Стасова и Жуковского — здесь предприятие организовало платные парковки.

По информации сайта Сибкрай.ру, участок на Стасова был передан муниципалитетом зоопарку для проезда и общего пользования, а на Жуковского — для благоустройства.

По данным отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирска за 2021 год (документ предоставлен депутатом Хельгой Пироговой. — Прим. ред.), разместив на улицах Стасова и Жуковского платные парковки, предприятие нарушило Градостроительный кодекс и Гражданский кодекс РФ. Так, по информации из документа, предприятие израсходовало лишние 38,8 тысячи рублей в качестве расчета с подотчетными лицами, а также не учло стоимость этих парковок в 887,96 тысячи. Это привело к завышению расходов предприятия и повышению налоговых рисков.

