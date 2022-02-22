Новосибирский зоопарк незаконно взимал плату за парковки на Жуковского и Стасова

Контрольно-счетная палата Новосибирска обнаружила ряд нарушений в работе Новосибирского зоопарка. Несколько лет рядом с ним незаконно использовалась территория вдоль улиц Стасова и Жуковского — здесь предприятие организовало платные парковки.
По информации сайта Сибкрай.ру, участок на Стасова был передан муниципалитетом зоопарку для проезда и общего пользования, а на Жуковского — для благоустройства.
По данным отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Новосибирска за 2021 год (документ предоставлен депутатом Хельгой Пироговой. — Прим. ред.), разместив на улицах Стасова и Жуковского платные парковки, предприятие нарушило Градостроительный кодекс и Гражданский кодекс РФ. Так, по информации из документа, предприятие израсходовало лишние 38,8 тысячи рублей в качестве расчета с подотчетными лицами, а также не учло стоимость этих парковок в 887,96 тысячи. Это привело к завышению расходов предприятия и повышению налоговых рисков.
— Установлены нарушения требований Трудового кодекса РФ — продолжительность рабочего времени совместителей превышает половину месячной нормы рабочего времени, предусмотренной для соответствующей категории работников. Результатом явилась неправомерно начисленная заработная плата совместителей в количестве 11 человек в общей сумме 1 921,2 тысячи рублей, — говорится в документе.
Совместительство — это когда работник трудится в свободное от основной деятельности время и выполняет дополнительные задачи.
Для устранения выявленных нарушений и снижения налоговых рисков МУП «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» направили представление.
— В целях приведения в соответствие с фактическим использованием земельных участков предприятием проводятся работы по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории для образования общего земельного участка с включением земельных участков по ул. Жуковского и ул. Стасова, — сообщается в отчете.
При этом издание Сибкрай.ру со ссылкой на аудитора Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирска Ирину Залесову утверждает, что за период с 2018 по 2020 год на платных парковках Новосибирский зоопарк якобы заработал 9 миллионов рублей.
— Не было такого, чтобы мы незаконно собирали деньги. Просто нам пришло представление прокуратуры о неправильном использовании земли. В целом по закону ее коммерческое использование не запрещалось. Но сейчас мы решили всё упорядочить и привести в соответствие. Надеюсь, в ближайшее время всё решится и парковка вернется в русло зоопарка. К 1 июня надеемся, что получится закончить все процедуры, уже проработали алгоритм и действуем по нему, — сообщил корреспонденту НГС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.
При этом руководитель Новосибирского зоопарка затруднился ответить на вопрос о том, сколько удалось собрать денег с этих парковок за время, пока они работали на коммерческой основе.
На примыкающем к Соборной мечети участке улицы Красина (от ул. Державина до Гоголя), а также в тупике Красина, запретят стоянку автомобилей.