Об обязательной вакцинации студентов высказался губернатор Новосибирской области

Ректоры нескольких новосибирских вузов высказались за обязательную вакцинацию студентов — эта информация прозвучала во время прямого эфира с губернатором региона Андреем Травниковым на канале ОТС сегодня, 22 февраля. Глава НСО высказал свое отношение к этой инициативе.

— Вообще я за всеобщую обязательную вакцинацию, особенно в таких ситуациях, как пандемия, — при угрозе всему обществу. Но такое решение не принято. А вводить обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий, тем более студентов, наверное, было бы неправильно. Поэтому я не поддерживаю идею обязательной вакцинации студентов. Не поддерживаю идею обязательной вакцинации школьников. Несовершеннолетние будут вакцинироваться только на добровольном согласии их родителей, — объяснил Андрей Травников.