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Об обязательной вакцинации студентов высказался губернатор Новосибирской области

Андрей Травников считает эту меру неверной

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Андрей Травников выступает за всеобщую обязательную вакцинацию от ковида, а не отдельных категорий

Андрей Травников выступает за всеобщую обязательную вакцинацию от ковида, а не отдельных категорий

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Ректоры нескольких новосибирских вузов высказались за обязательную вакцинацию студентов — эта информация прозвучала во время прямого эфира с губернатором региона Андреем Травниковым на канале ОТС сегодня, 22 февраля. Глава НСО высказал свое отношение к этой инициативе.

— Вообще я за всеобщую обязательную вакцинацию, особенно в таких ситуациях, как пандемия, — при угрозе всему обществу. Но такое решение не принято. А вводить обязательную вакцинацию в отношении отдельных категорий, тем более студентов, наверное, было бы неправильно. Поэтому я не поддерживаю идею обязательной вакцинации студентов. Не поддерживаю идею обязательной вакцинации школьников. Несовершеннолетние будут вакцинироваться только на добровольном согласии их родителей, — объяснил Андрей Травников.

Сегодня губернатор отвечал на вопросы жителей Новосибирской области. Расшифровку эфира можно почитать здесь.

Прямая линия началась с выступления о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

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