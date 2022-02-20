Назад в 90-е: фотообзор с Ленинского рынка, где можно попасть в прошлое и купить беляши, попугаев и одежду

Уже на входе у меня закралось впечатление, что здесь слишком тихо. Несмотря на то, что время работы на воротах всегда было обозначено промежутком с 8 до 18, все левобережные точно знают, что после 4–5 часов вечера здесь ловить нечего. Поэтому я решила выбраться на рынок около 3 часов дня, но, кажется, это не помогло.

То тут, то там видны закрытые рольставни. Единичные продавцы, вышедшие на работу, лениво осматривали меня и моих попутчиков. Может быть, на холоде лениво работать, а может быть, у них профессионально наметан глаз — они знают, что ничего покупать мы не собираемся.

Раньше на входе был целый ряд киосков с хозяйственными товарами и ларек с самым вкусным хлебом. Сейчас вместо них пустота. То ли продавцы решили переметнуться в теплые павильоны, то ли торговля на рынке в зимнее время начинает себя изживать. На рынке всегда была своя, особая атмосфера. Продавцы перекрикивали друг друга, стараясь завлечь покупателей, мимо ларьков сновала туда-сюда женщина с тележкой, внутри которой был дымящийся чай и вкусно пахнущая выпечка. Ныне из вкусно пахнущего на рынке остался только ларек с беляшами, находящийся на самом входе.