Назад в 90-е: фотообзор с Ленинского рынка, где можно попасть в прошлое и купить беляши, попугаев и одежду

Когда-то рынки были заполнены толпами людей, желающих купить дешевые продукты хорошего качества. Но как удается выживать рынкам в 2022 году, когда выбор магазинов стал намного больше? Автор НГС прогулялась по рынку, который помнит с детства, и узнала, что происходит на некогда шумных территориях. Далее — от лица автора.
Недавно волею судеб оказалась на Ленинском рынке, который располагается на левом берегу недалеко от Троллейного жилмассива. Это место для меня знакомо с детства, с тех самых пор, когда в городе можно было по пальцам пересчитать ТЦ, а самым крупным торговым местом левого берега был ГУМ на площади Карла Маркса. Помня стихийную атмосферу рынка, шум, гам, веселые зазывания, громкую музыку, я ждала нечто подобное и в это посещение. Но что-то пошло не так.
Уже на входе у меня закралось впечатление, что здесь слишком тихо. Несмотря на то, что время работы на воротах всегда было обозначено промежутком с 8 до 18, все левобережные точно знают, что после 4–5 часов вечера здесь ловить нечего. Поэтому я решила выбраться на рынок около 3 часов дня, но, кажется, это не помогло.
То тут, то там видны закрытые рольставни. Единичные продавцы, вышедшие на работу, лениво осматривали меня и моих попутчиков. Может быть, на холоде лениво работать, а может быть, у них профессионально наметан глаз — они знают, что ничего покупать мы не собираемся.
Раньше на входе был целый ряд киосков с хозяйственными товарами и ларек с самым вкусным хлебом. Сейчас вместо них пустота. То ли продавцы решили переметнуться в теплые павильоны, то ли торговля на рынке в зимнее время начинает себя изживать. На рынке всегда была своя, особая атмосфера. Продавцы перекрикивали друг друга, стараясь завлечь покупателей, мимо ларьков сновала туда-сюда женщина с тележкой, внутри которой был дымящийся чай и вкусно пахнущая выпечка. Ныне из вкусно пахнущего на рынке остался только ларек с беляшами, находящийся на самом входе.
Также здесь всегда можно было найти продавцов, торгующих дарами леса — ягодами, грибами, шишками. И в этот раз нам удалось застать палатку с таким ассортиментом. Укутанная женщина разговаривала с соседкой по торговому месту, периодически прогоняя голубей, которые вытаскивали ягоды из ящиков. Но этот маленький живой уголок смотрится достаточно одиноко на фоне пустых пространств рынка. Видно, что оплатить товары можно переводом на карту. Современные терминалы в обиход так и не вошли.
На улице можно встретить целые лавочки, торгующие рыбой и домашним мясом прямо на открытом воздухе. Хотя на рынке есть два закрытых павильона, в которых торгуют продуктами.
Похоже, что рынок все-таки начали захватывать супермаркеты. Магазин «Светофор», так называемый нищемаркет, открылся здесь относительно недавно, осенью 2021 года. Интересно, удастся ли ему составить конкуренцию рынку?
Что на рынке осталось неизменным, так это живой уголок. Но и он заметно поредел. Раньше можно было встретить несколько десятков торговцев, предлагающих разных животных — от экзотических до совершенно обычных домашних питомцев. Сейчас же в зимних условиях удалось отыскать только одно торговое место с птицами. Оно спряталось за помещениями, построенными для торговцев пару лет назад.
Когда мы подходим поближе, чтобы рассмотреть попугайчиков, навстречу из прогретой машины выходит женщина. Она, кажется, ни на что не надеясь, спрашивает, нужно ли нам что-нибудь подсказать. Прошу разрешения сфотографировать птиц. Женщина устало кивает и идет обратно в машину.
Следующий пункт нашей прогулки — два павильона, в которых раньше шла оживленная торговля. Здания, которые строились в прошлом веке, навевают непонятные ощущения и разительно отличаются от современной местной «архитектуры». Может, оно к лучшему. Единственное, что выдает 2022 год в этом уголке, — аляповатая реклама, которой раньше здесь не было.
А как вам такое товарное соседство? Куртки и продукты в одном помещении напоминают то ли о дорогой аренде, которую потянет не каждый, то ли о какой-то нелепой шутке. Раньше в этом здании торговали фруктами, сладостями и молочными продуктами. Сейчас внутри осталось несколько работающих точек — все остальные места пустуют. Можно подойти вплотную к стене и рассмотреть то, что раньше пряталось за прилавком.
Мясные ряды, которые раньше встречали покупателя шумом и криками продавцов, ныне залегли в спячку. Пара торговцев все-таки окрикивает нас и предлагает «свежую говядину домашнего производства по низкой цене». То тут, то там прямо на гранитной плите лежат куски мяса, которые разделывают неподалеку. Рядом стоят и весы, над которыми висит табличка с надписью: «По вопросам обвеса и обсчета обращаться к администратору рынка». Раньше меня постоянно предупреждали, что за продавцом нужно пересчитывать сдачу. Видимо, в этом вопросе на рынке мало что поменялось. Мои мысли подтвердила и куча отзывов на «Флампе».
После выхода с территории рынка меня одолело странное чувство — совсем не как в детстве. От рынка не осталось ничего — ни бойких продавцов, которых, по всей видимости, сдерживает высокая арендная плата, ни былого разнообразия товара, который нельзя было найти в магазине, ни засматривающихся покупателей, которые знали, что здесь можно найти любую вещь по дешевке. Так стоит ли рынку занимать такую огромную территорию? Построят ли когда-нибудь на его месте ТЦ? Или эти старые здания снесут, чтобы возвести очередной «элитный ЖК»? Пока ясно только одно — таким же популярным, как 5–10 лет назад, рынок уже никогда не будет.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции