Новосибирцы активно занялись ремонтом — в регионе вырос спрос на строительные материалы, крепеж и инструменты

В январе 2022 года в Новосибирской области вырос спрос на строительные материалы, крепеж и инструмент. Такие данные приводит онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру». По информации гипермаркета, за год спрос на строительные материалы вырос на 148%, ручного и аккумуляторного инструмента — на 80%, крепеж — на 63%. Это одни из самых высоких показателей по стране.

За то же время в целом по России спрос на строительные материалы вырос на 102%, крепеж стали чаще покупать на 56%. Популярность ручного инструмента выросла на 39%, аккумуляторного инструмента — 62%, малярного — на 92%.