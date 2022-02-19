Новосибирцы активно занялись ремонтом — в регионе вырос спрос на строительные материалы, крепеж и инструменты

В январе 2022 года в Новосибирской области вырос спрос на строительные материалы, крепеж и инструмент. Такие данные приводит онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру». По информации гипермаркета, за год спрос на строительные материалы вырос на 148%, ручного и аккумуляторного инструмента — на 80%, крепеж — на 63%. Это одни из самых высоких показателей по стране.
За то же время в целом по России спрос на строительные материалы вырос на 102%, крепеж стали чаще покупать на 56%. Популярность ручного инструмента выросла на 39%, аккумуляторного инструмента — 62%, малярного — на 92%.
— Можем предположить, что рост спроса на строительные материалы, инструменты и расходные материалы для ремонта среди потребителей объясняется желанием россиян сэкономить и провести самостоятельно те работы, которые возможно, — прокомментировал исследование руководитель PR-направления «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко.
Самыми популярными товарами у россиян стали дрели и шуруповерты, шлифмашинки, дисковые пилы, бокорезы, малярные валики, гвоздодеры, инструменты для снятия изоляции, гайки, болты, саморезы, напольные плинтусы, а также петли и монтажная пена.
Также в Новосибирске вырос спрос на бьюти-услуги для мужчин. Они делают и эпиляцию, и педикюр.