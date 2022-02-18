Мэрия Новосибирска решила увеличить выплаты почетным жителям города — среди них Толоконский и Городецкий

Мэрия Новосибирска опубликовала постановление об индексации денежных выплат почетным жителям города. С 1 января этого года они составят 49,1 тысячу рублей.
Выплаты смогут получить вдовы и вдовцы тех, кого удостоили этим почетным званием, сумма составит почти 24,6 тысяч рублей. Важное условие для зачисления средств — вдова или вдовец не должны вступать в новый брак.
Как уточняется в документе, увеличение суммы связано с индексаций «на индекс потребительских цен». В 2019 году выплата почетному жителю Новосибирска составляла 41,9 тысячу рублей, в 2020 году — 43,1 тысячу рублей, в 2021 году — 45,5 тысяч рублей.
Сейчас в списке почетных жителей Новосибирска числятся 42 человек. Среди них бывшие губернаторы Владимир Городецкий и Виктор Толоконский (звания присвоены «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска»), спортсмен и депутат Госдумы РФ Александр Карелин («за выдающиеся спортивные достижения и большой вклад в развитие физкультуры и спорта Новосибирска»), митрополит Владимирский и Суздальский Тихон («за активную духовно-просветительскую, миссионерскую и благотворительную деятельность»).
Также в списке есть бывший глава Сибирского отделения РАН Александр Асеев («за выдающиеся научные достижения, подготовку высококвалифицированных кадров, плодотворную научно-организационную деятельность»), замешанный в конфликте с получением в собственность дорогого коттеджа.
За первые девять месяцев прошлого года на служебные траты мэра Анатолия Локтя израсходовали почти 3 миллиона рублей.