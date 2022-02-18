Мэрия Новосибирска решила увеличить выплаты почетным жителям города — среди них Толоконский и Городецкий

Также в списке есть бывший глава Сибирского отделения РАН Александр Асеев («за выдающиеся научные достижения, подготовку высококвалифицированных кадров, плодотворную научно-организационную деятельность»), замешанный в конфликте с получением в собственность дорогого коттеджа.



За первые девять месяцев прошлого года на служебные траты мэра Анатолия Локтя израсходовали почти 3 миллиона рублей.