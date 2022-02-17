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Уходит с должности руководитель Центра по проблемам домашних животных Новосибирска

Светлана Слесарева работает до 1 марта

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Светлана Слесарева руководит Центром по проблемам домашних животных с 2020 года

Светлана Слесарева руководит Центром по проблемам домашних животных с 2020 года

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Директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева решила покинуть должность — ее трудовой договор заканчивается 1 марта, заявление по собственному желанию она написала еще в конце года. Кто займет ее место, пока не сообщается.

— Да. Причин несколько, — коротко подтвердила информацию о своем увольнении начальник НЦПДЖ. Но подробностей озвучивать не стала, сославшись на обязательства, которыми связана с работодателем по трудовому договору. Лишь подчеркнула, что сделали они очень много и как минимум на год животные обеспечены нужными препаратами и хорошим кормом.

Председатель комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин сообщил, что Светлана Слесарева написала заявление по собственному желанию еще в конце прошлого года. Формальных причин, по которым она решила уйти с должности, нет. Что касается проверок НЦПДЖ, которые анонсировали в конце 2021 года, результатов пока нет, потому что КСП будет проверять центр до конца марта.

В декабре прошлого года на очередной комиссии по городскому хозяйству депутаты обсудили проблему нападения на людей безнадзорных животных. В ответ Светлана Слесарева привела статистику: за три года количество укусов безнадзорными животными снизилось примерно на треть. О своей работе Слесарева подробно рассказывала в интервью НГС.

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беспризорные животныеНЦПДЖ
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