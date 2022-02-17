Уходит с должности руководитель Центра по проблемам домашних животных Новосибирска

Директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева решила покинуть должность — ее трудовой договор заканчивается
— Да. Причин несколько, — коротко подтвердила информацию о своем увольнении начальник НЦПДЖ. Но подробностей озвучивать не стала, сославшись на обязательства, которыми связана с работодателем по трудовому договору. Лишь подчеркнула, что сделали они очень много и как минимум на год животные обеспечены нужными препаратами и хорошим кормом.
Председатель комиссии Совета депутатов по городскому хозяйству Игорь Кудин сообщил, что Светлана Слесарева написала заявление по собственному желанию еще в конце прошлого года. Формальных причин, по которым она решила уйти с должности, нет. Что касается проверок НЦПДЖ, которые анонсировали в конце 2021 года, результатов пока нет, потому что КСП будет проверять центр до конца марта.
В декабре прошлого года на очередной комиссии по городскому хозяйству депутаты обсудили проблему нападения на людей безнадзорных животных. В ответ Светлана Слесарева привела статистику: за три года количество укусов безнадзорными животными снизилось примерно на треть. О своей работе Слесарева подробно рассказывала в интервью НГС.