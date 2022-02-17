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НГТУ начал искать подрядчика для проекта строительства студенческой базы отдыха

Ее построят на берегу Оби

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Площадь участка на берегу реки — <nobr class="_">3,3 гектара</nobr>

Площадь участка на берегу реки — 3,3 гектара

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Новосибирский государственный технический университет построит базу отдыха для своих студентов и сотрудников. Ее откроют в Заельцовском районе на берегу Оби. В феврале вуз объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации для строительства.

По данным сайта госзакупок, за работы готовы заплатить 5,4 миллиона рублей. По данным сайта госзакупок, подрядчик должен будет разработать проект строительства корпуса лечебной физкультуры, дома сторожа, гаража, пункта охраны, трансформаторной подстанции, инженерных сетей. Площадь участка, на котором построят базу, — 3,3 гектара.

— Нам важно иметь такую базу в непосредственной близости от города, ведь не всегда студенты и сотрудники могут потратить большое количество времени на дорогу в наши дальние базы Эрлагол и Шарап. К тому же мы сможем проводить там спортивные соревнования, научные конференции, студенческие праздники, — цитирует ректора НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев пресс-служба вуза.

База находится в районе острова Медвежий

База находится в районе острова Медвежий

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По данным документации, предварительная стоимость строительства — 70 миллионов рублей. Точная цена станет известна после подготовки проектно-сметной документации. Сроки строительства — 2022–2025 годы. По данным пресс-службы вуза, ежегодно в развитие объекта планируют вкладывать 10–15 миллионов рублей.

Ранее в Заельцовском районе появилась новая база отдыха. Ее построил сын известного новосибирского бизнесмена. На ее строительство ушло семь лет.

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Заельцовский районОбьбаза отдыха
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