НГТУ начал искать подрядчика для проекта строительства студенческой базы отдыха

Новосибирский государственный технический университет построит базу отдыха для своих студентов и сотрудников. Ее откроют в Заельцовском районе на берегу Оби. В феврале вуз объявил аукцион на разработку проектно-сметной документации для строительства.
По данным сайта госзакупок, за работы готовы заплатить
— Нам важно иметь такую базу в непосредственной близости от города, ведь не всегда студенты и сотрудники могут потратить большое количество времени на дорогу в наши дальние базы Эрлагол и Шарап. К тому же мы сможем проводить там спортивные соревнования, научные конференции, студенческие праздники, — цитирует ректора НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев пресс-служба вуза.
По данным документации, предварительная стоимость строительства — 70 миллионов рублей. Точная цена станет известна после подготовки проектно-сметной документации. Сроки строительства — 2022–2025 годы. По данным пресс-службы вуза, ежегодно в развитие объекта планируют вкладывать 10–15 миллионов рублей.
Ранее в Заельцовском районе появилась новая база отдыха. Ее построил сын известного новосибирского бизнесмена. На ее строительство ушло семь лет.