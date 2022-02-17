Три самолета-памятника в Толмачево переместили с закрытой территории в общедоступную — где их можно посмотреть

В аэропорту Толмачево переместили самолеты-памятники с закрытой территории на общедоступную. Но благоустройство площадки музея пока не закончено. Найти самолеты сейчас можно по маршруту заезда на привокзальную площадь сразу перед последним поворотом к шлагбаумам.
— Это было запланированное перемещение в связи с реконструкцией и созданием «Музея авиации под открытым небом», — объяснили перемещение самолетов в пресс-службе аэропорта Толмачево.
В Музее истории авиации на данный момент числится 4 самолета: Ту-154М «Сибирь», Ил-86 «Сибирь», Ту-154М «Алроса» и Ту-134Б-3 «Алроса».
Новый терминал в новосибирском аэропорту Толмачево к середине декабря достроили на 60%. Его планируют открыть к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. В середине января готовность составила уже 70%.