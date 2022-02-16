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В Новосибирске выпустили предупреждение из-за снега, переходящего в метель

Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду

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Предупреждение будет действовать с 07:00 17 февраля до 19:00 18 февраля

Предупреждение будет действовать с 07:00 17 февраля до 19:00 18 февраля

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В Новосибирской области объявили предупреждение из-за снега и сильного ветра. Соответствующая информация опубликована на сайте Западно-Сибирского УГМС. Днем, 17 февраля, порывы ветра местами будут достигать 14 метров в секунду.

Предупреждение из-за снега, местами переходящего в метель, будет действовать с 07:00 17 февраля до 19:00 18 февраля. При этом на дорогах сохраняются гололедно-изморозевые отложения.

Сегодня ночью термометры покажут около -20 градусов, днем потеплеет до -8... -10 градусов.

Также мы узнали, каким будет март в Новосибирске. Если кратко: морозов уже ждать не стоит, почти половина месяца будет солнечной.

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