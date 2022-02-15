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Новосибирцам разрешили закрывать больничный не в поликлиниках — куда будут приглашать пациентов

Выбрано около 10 помещений в разных учреждениях города

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Конкретные адреса немедицинских кабинетов в Минздраве не называют

Конкретные адреса немедицинских кабинетов в Минздраве не называют

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Власти придумали, как решить проблему очередей в поликлиниках Новосибирска, и создали резерв немедицинских кабинетов, где можно закрыть больничный. Среди них — центр занятости населения, школы.

Минздрав Новосибирской области определил такие помещения по поручению губернатора. Решение об их использовании будет приниматься с учетом уровня заболеваемости в регионе. Таким образом решили разделить инфекционных и неинфекционных больных, а также развести потоки пациентов с респираторными симптомами, температурой на первичных и тех, кто уже фактически здоров, а в поликлинику пришел, чтобы закрыть больничный.

— Нам была поставлена задача, учитывая возникшие очереди, максимально разобщить зоны по приему больных, в первую очередь внутри поликлиник — там, где это возможно, на разных этажах, с разными входами. А там, где планировочное решение поликлиник не позволяет этого сделать, мы подбирали обособленные помещения за пределами медорганизаций. Прорабатывались разные варианты, включая аптеки, школы, учреждения соцзащиты, культурные и спортивные объекты, — передает слова заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксеновой.

В итоге выбрали порядка десяти помещений, которые соответствуют требованиям: отдельный вход, возможность организовать зону ожидания и выделить полноценный кабинет для врача.

— Однако с учетом изменений на федеральном уровне порядка оказания медпомощи пациентам с коронавирусом, позволяющим закрывать листки нетрудоспособности дистанционно, большинство помещений решили оставить в резерве. Прием открыли только в отдаленных жилмассивах, где в шаговой доступности нет подразделений поликлиник, — уточнили в Минздраве.

Например, в микрорайоне Чистая Слобода кабинет обслуживает поликлиника городской больницы № 11, помещение для него предоставила администрация Ленинского района.

В Минздраве региона журналисту НГС уточнили, что закрыть больничный также можно в приемной депутата, центре социальной поддержки, центре занятости населения и в школах. Конкретный список с адресами всех таких помещений Минздрав не предоставил, ссылаясь на то, что адреса и часы работы опубликованы на сайтах поликлиник.

Прием здоровых пациентов ведется только по предварительной записи. Лечащий врач дает направление в конкретный пункт к определенному времени, чтобы исключить самостоятельные обращения пациентов и возникновение очередей.

Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцы 5 дней ждали врача, а потом пошли в общую очередь — репортаж из поликлиник.

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Вас пригласили закрыть больничный в такое помещение? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). Присылайте фото.

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