Новосибирцам разрешили закрывать больничный не в поликлиниках — куда будут приглашать пациентов

Власти придумали, как решить проблему очередей в поликлиниках Новосибирска, и создали резерв немедицинских кабинетов, где можно закрыть больничный. Среди них — центр занятости населения, школы.
Минздрав Новосибирской области определил такие помещения по поручению губернатора. Решение об их использовании будет приниматься с учетом уровня заболеваемости в регионе. Таким образом решили разделить инфекционных и неинфекционных больных, а также развести потоки пациентов с респираторными симптомами, температурой на первичных и тех, кто уже фактически здоров, а в поликлинику пришел, чтобы закрыть больничный.
— Нам была поставлена задача, учитывая возникшие очереди, максимально разобщить зоны по приему больных, в первую очередь внутри поликлиник — там, где это возможно, на разных этажах, с разными входами. А там, где планировочное решение поликлиник не позволяет этого сделать, мы подбирали обособленные помещения за пределами медорганизаций. Прорабатывались разные варианты, включая аптеки, школы, учреждения соцзащиты, культурные и спортивные объекты, — передает слова заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксеновой.
В итоге выбрали порядка десяти помещений, которые соответствуют требованиям: отдельный вход, возможность организовать зону ожидания и выделить полноценный кабинет для врача.
— Однако с учетом изменений на федеральном уровне порядка оказания медпомощи пациентам с коронавирусом, позволяющим закрывать листки нетрудоспособности дистанционно, большинство помещений решили оставить в резерве. Прием открыли только в отдаленных жилмассивах, где в шаговой доступности нет подразделений поликлиник, — уточнили в Минздраве.
Например, в микрорайоне Чистая Слобода кабинет обслуживает поликлиника городской больницы
В Минздраве региона журналисту НГС уточнили, что закрыть больничный также можно в приемной депутата, центре социальной поддержки, центре занятости населения и в школах. Конкретный список с адресами всех таких помещений Минздрав не предоставил, ссылаясь на то, что адреса и часы работы опубликованы на сайтах поликлиник.
Прием здоровых пациентов ведется только по предварительной записи. Лечащий врач дает направление в конкретный пункт к определенному времени, чтобы исключить самостоятельные обращения пациентов и возникновение очередей.
Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцы 5 дней ждали врача, а потом пошли в общую очередь — репортаж из поликлиник.
СЮЖЕТ
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