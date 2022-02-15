Новосибирцам разрешили закрывать больничный не в поликлиниках — куда будут приглашать пациентов

Власти придумали, как решить проблему очередей в поликлиниках Новосибирска, и создали резерв немедицинских кабинетов, где можно закрыть больничный. Среди них — центр занятости населения, школы.



Минздрав Новосибирской области определил такие помещения по поручению губернатора. Решение об их использовании будет приниматься с учетом уровня заболеваемости в регионе. Таким образом решили разделить инфекционных и неинфекционных больных, а также развести потоки пациентов с респираторными симптомами, температурой на первичных и тех, кто уже фактически здоров, а в поликлинику пришел, чтобы закрыть больничный.