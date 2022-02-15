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Бывшего главу центра «Содружество» назначили начальником управления мэрии Новосибирска

Евгений Твердохлебов окончил НГПУ и работал в Ленинском районе

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Евгений Твердохлебов возглавлял центр «Содружество»

Евгений Твердохлебов возглавлял центр «Содружество»

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Новым начальником управления молодежной политики Новосибирска стал Евгений Твердохлебов. На пост его назначил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Евгений окончил Новосибирский государственный педагогический университет по направлению «история и правоведение». Работал специалистом комитета по делам молодежи, возглавлял отдел по делам молодежи, культуре и спорту в администрации Ленинского района, — сообщила на своей странице в Instagram вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Последние два года Евгений Твердохлебов руководил городским молодежным центром «Содружество». Как сообщила корреспонденту НГС Анна Терешкова, чиновника давно рассматривали в качестве кандидата на эту должность.

Накануне пост главы управления культуры Новосибирска заняла Ирина Соловьева, которая ранее возглавляла управление молодежной политики. Предыдущий руководитель ушел на должность главы центра «Сибирь-Хоккайдо».

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